Kenan Doğulu ve Beren Saat’ten Karar! Kül Olan Evin Yerine 3 Milyon Dolar!

Magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alan pop müziğin efsane ismi Kenan Doğulu ile başarılı oyuncu Beren Saat radikal bir karara imza attı. Geçtiğimiz yıl Los Angeles’ta meydana gelen felakette milyon dolarlık malikanelerini kaybeden ünlü çift rotalarını tamamen değiştirdi.

Kül Olan Yuvalarını Yeniden İnşa Etmeyecekler!

Malibu sahilinde yer alan 2,5 milyon dolar değerindeki villaları büyük yangında küle dönen ikili bu süreçte büyük bir maddi ve manevi kayıp yaşamıştı. Yangında Doğulu'nun 1 milyon dolarlık stüdyosu özel kayıtları ve koleksiyon paha biçilemez 15 gitarı yok olurken Beren Saat’in gelinliği ile devasa tablo ve heykel koleksiyonu da yanarak heba olmuştu. Uzun süren sigorta incelemelerinin ardından tazminat ödemesini alan çift yanan evi yeniden yaptırmaktan vazgeçti.

Hollywood’da Lüks Malikane Arayışı Başladı

Olayın acı hatıralarını arkalarında bırakmak isteyen ünlü çift yeni bir sayfa açmak için gözlerini Hollywood’a dikti. Dünyaca ünlü starların komşusu olmaya hazırlanan Kenan Doğulu ve Beren Saat dudak uçuklatan bütçelerle emlak avına çıktı. Çiftin kapısını çaldığı lüks villaların fiyatlarının 3 milyon dolardan başladığı öğrenildi.

Satış İşlemleri İçin Geri Sayım

Sosyal medyada ve magazin kulislerinde büyük yankı uyandıran bu hamle sonrası gözler çiftin seçeceği yeni malikaneye çevrildi. Hollywood'un en gözde bölgelerindeki alternatifleri değerlendiren Kenan Doğulu ve Beren Saat'in içlerine sinen evi bulur bulmaz resmi satış işlemlerini tamamlayacağı ve yeni yaşamlarına adım atacağı belirtiliyor.