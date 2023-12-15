Ünlü şarkıcı konserde kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique, sahnedeyken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Ünlü şarkıcı konserde kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-12-2023 13:34

Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique, bir konser sırasında aniden yere yığılarak kalp krizi geçirdi. 30 yaşındaki genç sanatçı, hemen yakındaki bir sağlık merkezine götürüldü; ancak maalesef burada yaşamını yitirdi. Plak şirketi, bu trajik olayla ilgili açıklamada bulunarak, "Bunlar hayatta hiçbir açıklamamızın olmadığı çok zor durumlar. Üzüntümüz çok büyük" ifadelerini kullandı.

Pedro Henrique, neşeli bir genç adam, herkes için iyi bir arkadaş, sevgi dolu bir eş ve baba olarak tanımlanırken, plak şirketi tarafından da bu özellikleri vurgulandı. Henrique'nin ani ölümü, sevenlerini ve müzik dünyasını derinden sarstı.

Sanatçı, geride eşi Suilan Barreto ve 19 Ekim'de doğan kızı Zoe'yi bıraktı. Sahnedeki hayatına veda eden Henrique'nin kızının sadece bir buçuk aylık olması, haberin duyan herkesin yüreğini dağladı. Plak şirketi, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek Pedro Henrique'nin müzik dünyasındaki yerini daima hatırlatacaklarını belirtti.

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