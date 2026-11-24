Bir dönem Esra Erol ve Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Hanife Gürdal özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Ekranlarda talipleriyle yaşadığı diyaloglar ve kendine özgü tavırlarıyla sıkça konuşulan Hanife Gürdal bu kez eşi Okan Kurt ile çıktığı Uludağ tatilinden fotoğraflar yayımladı. Çiftin kar manzarası eşliğinde paylaştığı kareler kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekerken Hanife Gürdal'ın son hali de dikkat çekti.

Evlilik Hazırlığı Sürecinde Ayrılıp Yeniden Barışmışlardı

İzdivaç programlarının ardından kariyerini sosyal medya üzerinden sürdüren Hanife Gürdal ilk evliliğini Kemal Ayvaz ile gerçekleştirmiş ancak bu birliktelik kısa sürede sona ermişti. Boşanmasının ardından hayatında yeni bir dönem başlatan Gürdal, Okan Kurt ile birliktelik yaşamaya başladı.

Nisan ayında evlilik teklifi aldığını takipçilerine duyuran Hanife Gürdal tektaş yüzüğü için "Kafam kadar pırlanta" ifadelerini kullanmıştı. Aynı dönemde sevgilisine "Çadır aramaya başla çünkü seninle çadırda da yaşarım" sözleriyle seslenmesi de sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Düğün hazırlıkları sürerken yollarını ayıran çift kısa süreli ayrılığın ardından yeniden barışarak 26 Haziran 2026 tarihinde sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Uludağ Tatilinden Karelerini Takipçileriyle Paylaştı

Evliliğinin ardından sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Hanife Gürdal son olarak eşi Okan Kurt ile birlikte Uludağ'a gitti. Tatil süresince çekilen fotoğrafları hesabından yayınlayan Gürdal hem eşiyle geçirdiği keyifli anları hem de güncel görünümünü takipçilerinin beğenisine sundu.