Genç oyuncular Eylül Tumbar ve Enes Koçak cephesinde ayrılık iddiaları gündeme geldi. Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını üç yıldır aşka taşıyan çiftin ilişkisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İkilinin sosyal medya hamlesi üç yıllık birlikteliğin sona erdiği yönündeki söylentileri hızlandırdı.

Instagram'da Birbirini Takipten Çıktılar

Eylül Tumbar ve Enes Koçak Instagram hesaplarında birbirini takipten çıkarak sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. İkilinin bu hamlesinin ardından ayrılık iddiaları yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Şu ana kadar Ömür Usta dizisinde Mete karakterine hayat veren Enes Koçak ile Eylül Tumbar'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha Önce De Gündeme Gelen İddialar

Üç yıldır birlikte olan genç çift daha önce de benzer söylentilerle magazin gündeminde yer almıştı. Eylül Tumbar ve Enes Koçak şubat ayında ortak fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmiş ancak o dönem ortaya çıkan ayrılık iddialarını kısa süre içinde boşa çıkarmıştı. Son gelişmeyle birlikte ikilinin ilişkisine dair net açıklamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor.