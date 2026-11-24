Roman müziğinin tanınan isimlerinden Kobra Murat bu kez ailesindeki mutlu bir gelişmeyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı oğlu Yiğithan Divandiler için Melisa Karaboyacı'yı ailesinden istemeye gitti. Elinde tokmakla kapıya geldiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kobra Murat kız isteme merasimi sırasındaki heyecanı ve mutluluğuyla dikkat çekti.

Instagram Paylaşımı Dikkat Çekti

Kobra Murat kız isteme töreninden kaydedilen görüntüleri Instagram hesabından yayımladı. Paylaşımına uzun bir not ekleyen sanatçı oğlu Yiğithan Divandiler'e "Paşa oğlum" hayatını oğluyla birleştirmeye hazırlanan gelin adayı Melisa Karaboyacı'ya ise "Prenses gelinim" sözleriyle hitap etti. Ünlü şarkıcının bu özel güne dair yaptığı paylaşım kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Genç Çift İçin Sağlık, Huzur ve Mutluluk Temennisinde Bulundu

Paylaşımında genç çiftin bir ömür boyu mutlu olmasını dileyen Kobra Murat duygularını "Herkesin evladı sevdiği insanla ömrünü paylaşsın mutlu olsun" sözleriyle ifade etti. Oğluna ve müstakbel gelinine sağlık, huzur ve mutluluk temennilerini ileten Kobra Murat, çiftin nazardan korunması için de dua etti.