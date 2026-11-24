Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Haysiyet dizisinde Simay karakterine hayat veren oyuncu Merih Öztürk yoğun çekim temposuna kısa bir ara vererek Paris'e gitti. Sanatın ve modanın merkezi olarak bilinen Paris'te vakit geçiren Merih Öztürk şehrin dikkat çeken atmosferini keşfetti. Set yoğunluğundan uzaklaşan oyuncunun bu seyahati hem dinlenme hem de yeni deneyimler edinme fırsatı sundu.

Aşkın Şehrinde Solo Yolculuk ve Keşif Anları

Romantik dokusuyla öne çıkan Paris, bu kez Merih Öztürk'ün şehir keşiflerine sahne oldu. Paris sokaklarını tek başına gezmeyi tercih eden oyuncu bu solo seyahatini özel anlarla birleştirdi. Sanat ve moda dünyasının öne çıkan duraklarından biri olan Paris'te zaman geçiren Merih Öztürk şehrin atmosferini kendi temposunda deneyimledi.

Set Temposuna Paris Molası

Çalışma temposuna verdiği kısa arada Paris'e yönelen Merih Öztürk yoğun geçen dizi çekimlerinin ardından soluklanma imkanı buldu. Oyuncunun Paris kaçamağı, dinlenme ve yeni izlenimler biriktirme süreciyle öne çıktı. Merih Öztürk'ün Haysiyet dizisindeki Simay performansıyla ekranda yer almayı sürdürdüğü belirtildi.