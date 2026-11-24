Muhtemel Aşk dizisinde Defne karakterine hayat veren oyuncu Ayça Ayşin Turan yeni bir projeyle daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ayça Ayşin Turan bu kez komedi filmleriyle tanınan oyuncu Cem Gelinoğlu ile yeni bir mini dizide partner oldu. Yapımcılığını 25 Film'in üstlendiği ve henüz resmi adı açıklanmayan projenin her biri 3,5 dakikadan oluşan toplam 10 bölüm halinde kurgulandığı belirtildi. Çekimleri tamamlanan yapım, kısa süre içinde seyirciyle buluşacak.

25 Film İmzalı Mini Dizi 10 Bölümden Oluşuyor

Romantik komedi türünde hazırlanan mini dizi Yapı Kredi Bankası sponsorluğunda hayata geçirildi. Ayça Ayşin Turan ve Cem Gelinoğlu'nu ilk kez aynı projede buluşturan yapım kısa formatı ve dinamik anlatımıyla öne çıkıyor. Toplamda 10 bölümden meydana gelen dizinin her bölümü 3,5 dakikalık süresiyle izleyiciye hızlı ve eğlenceli bir hikaye sunmayı hedefliyor.

Uğur Yücel, Burak Satıbol ve Ekin Mert Daymaz Kadroda Yer Aldı

Eğlenceli kurgusuyla dikkat çeken projede başrol ikilisine Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri eşlik ediyor. 25 Film imzalı mini dizinin oyuncu kadrosunda usta oyuncu Uğur Yücel’in yanı sıra Burak Satıbol ve Ekin Mert Daymaz da bulunuyor. Çekim süreci tamamlanan yapımın yayın tarihi ve platform detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.