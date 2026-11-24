Güller ve Günahlar dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Cemre Baysel hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Son dönemde Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu ile yaşadığı birliktelikle konuşulan Cemre Baysel yeni bir çekim için kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun çekimlerden paylaştığı iddialı kareler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti.

Bordo ve Siyah Dantel Detaylı Elbisesiyle Kamera Karşısına Geçti

Sosyal medya hesabını aktif biçimde kullanan Cemre Baysel son paylaşımında tercih ettiği kostümle dikkatleri üzerine topladı. Bordo rengin zarif duruşunu siyah dantel detaylarıyla birleştiren bir elbiseyle objektiflere poz veren Baysel takipçilerinden tam not aldı. Omuzları açıkta bırakan kesimi ve göğüs bölgesini çevreleyen siyah dantel işlemeleriyle öne çıkan elbise çekim karelerinin en çok konuşulan detayı oldu.

Emirhan Topçu İle İlişkisi ve Dizi Projesiyle Gündemde

Özel hayatıyla magazin basınının yakından takip ettiği isimler arasında yer alan Cemre Baysel bir süredir Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşıyor. İlişkisini artık gizlemeyen Baysel bir yandan da Güller ve Günahlar dizisindeki performansıyla ekran yolculuğunu sürdürüyor. Oyuncunun çekim sırasında verdiği yeni pozlar kısa sürede binlerce beğeni alırken paylaşımın altına çok sayıda yorum yapıldı.