Ünlü Şarkıcı Göksel'den Teoman'a Esprili Gönderme!

Göksel, Nişantaşı'nda Görüntülendi

Ünlü şarkıcı Göksel, Nışantaşı sokaklarında köpeğini gezdirirken objektiflere yakalandı. Mahalle hayatından keyif aldığını belirten sanatçı, Teoman'a esprili bir gönderme yaparak, "Beni de Teoman gibi bol bol kafelerde görebilirsiniz" dedi.

Muhabirlerin, "Biz Teoman ile hep emekliliğini konuşuyoruz, sizinle ne zaman konuşacağız?" sorusuna ise kahkaha atarak, "Bana daha var. EYT bana vurmadı" yanıtını verdi. Neşeli tavrıyla dikkat çeken Göksel, sokaklarda keyifli bir sohbetin yaşanmasına neden oldu.

"Beslenmeme Çok Dikkat Ediyorum"

Verdiği kilolarla dikkat çeken Göksel, sağlıklı yaşam üzerine de konuştu. "Beslenmeme çok dikkat ediyorum, spor yapıyorum. Sahnedeki performans için bu çok önemli," diyerek fit görünümünün sırrını açıkladı.

"Hayatımız Çok Gamsız Gibi Görünüyor Ama Hiç Öyle Değil"

Hit şarkılarıyla tanınan Göksel, şarkı yazma sürecinde duygusal dalgalanmalar yaşadığını dile getirdi. "Bazen hayatımız çok gamsız gibi görünüyor ama hiç öyle değil. Tanıdığım müzisyen arkadaşlarımın hepsi çok duygusal. Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan da çok etkileniyoruz," diye konuştu.

Göksel'i Ağlatan Erkek Kim?

Aşk hayatı merak konusu olan Göksel, "En son ne zaman aşk için hıçkıra hıçkıra ağladınız?" sorusuna gülümseyerek, "Çok yakın bir zamanda ama bunu söylemeyeceğim" yanıtını verdi. Şarkıcının gizemli yanıtı, hayranları arasında merak uyandırdı.