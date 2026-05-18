Ünlü Şarkıcı Cenk Eren'in Uçak Yolculuğu Kabusa Döndü

Son dönemde yüzüne yaptırdığı radikal estetik operasyonlar ve yaşadığı büyük görsel değişimle magazin manşetlerindeki Cenk Eren bu kez çok konuşulacak bir seyahat polemiğine imza attı. Uçak yolculuğu esnasında yaşadığı rahatsızlığı sosyal medya hesabına taşıyınca bir anda şimşekleri üzerine çekti. Yolculuk sırasında ağlayan çocuklardan dert yandı ve radikal önerilerde bulundu.

"Uçakta Koro Halinde Ağlıyorlar" Paylaşımı

Her şey ünlü şarkıcının İstanbul’dan başka bir şehre gitmek üzere uçağa binmesiyle başladı. Yolculuk esnasında kabin içindeki gürültüden rahatsız olan Cenk Eren telefonuna sarılarak takipçilerine içini döktü. Uçakta yaklaşık 8-10 küçük çocuğun bulunduğunu, miniklerin koro halinde ağladığını ifade eden esprili bir mesaj yayınladı.

Mesajın devamında getirdiği çözüm önerisi tartışmanın fitilini ateşleyen asıl unsur oldu. Linç edilme riskini göze alarak bir fikir ortaya attığını söyleyen Eren popüler rotalarda günde çok sayıda sefer düzenlendiğini hatırlattı. Bu seferlerden en azından bir tanesinin tamamen "çocuksuz uçuş" olarak ayrılmasını talep eden şarkıcı acil durumlar için de ayrı formüller bulunabileceğini iddia ederek takipçilerinin fikrini sordu.

Sosyal Medya İkiye Bölündü: Ebeveynlerden Tepki Yağdı

Cenk Eren’in takipçilerinden fikir istemesi üzerine sosyal medya adeta bir savaş alanına döndü. Kısa sürede viral olan bu paylaşımın ardından kullanıcılar çok sert iki farklı kampa ayrıldı.

Küçük bir azınlık grup özellikle yorgun olunan uzun yolculuklarda bebek seslerinin gerçekten yıpratıcı olabildiğini savunarak ünlü sanatçıya hak verdi. Buna karşılık başta anne ve babalar olmak üzere çok büyük bir kitle bu öneriye sert tepki gösterdi. Çocukların toplumun en doğal parçası olduğunu vurgulayan ebeveynler bu tarz taleplerin dışlayıcı ve ayrıştırıcı bir zihniyet içerdiğini savundu. Sanatçıya yönelik "Asıl çözüm empati ve anlayış göstermektir." şeklinde binlerce eleştirel yorum yapıldı.

Estetik Tartışmalarından Sosyal Medya Polemiklerine

90’lı yıllardan bu yana sahne performansıyla adından söz ettiren Cenk Eren aslında haftalardır yüz gerdirme ameliyatının sonuçlarıyla magazin gündemini meşgul ediyordu. Geçirdiği estetik dokunuşların ardından bambaşka bir çehreye bürünen ünlü şarkıcı hakkında "tanınmaz hale geldi" yorumları yapılıyordu.

Görüntüsüne yönelik bu hararetli tartışmalar henüz tazeliğini korurken ünlü ismin bir de uçuş polemiğiyle gündeme bomba gibi düşmesi magazin dünyasında büyük şaşkınlık yarattı.