Magazin Dünyasında Bugün! Yasemin Şefkatli Hem Korkuttu Hem Müjdeyi Verdi

İbrahim Tatlıses’in gelini,İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli son dönemde hayatındaki radikal gelişmelerle magazin gündeminin en üst sıralarına yerleşti. Sosyal medya hesabından paylaştığı aile yaşantısı ve şıklığıyla her zaman büyük beğeni toplayordu bu kez hayranlarına sürpriz bir iş atılımı haberi verdi. Uzun süredir üzerinde çalıştığı projesini tamamladı ve kendi markasını kurdu.

Sürpriz Marka: "Miste Lab" Yola Çıktı

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle markaların gözdesi olan Yasemin Şefkatli, moda ve kozmetik dünyasındaki tecrübesini artık kendi şirketi için kullanacak. "Miste Lab" adını verdiği markasının kuruluşunu sosyal medya platformundan hayranlarına ilan eden ünlü isim, yaşadığı büyük mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

Tanıtım postunun altına kalpten bir not düşen Şefkatli, "O kadar heyecanlıyım ki... Zaman nasıl geçecek, nasıl bekleyeceğim bilmiyorum. Umarım sever ve desteklersiniz. Şimdiden çok mutluyum" sözleriyle yeni iş heyecanını dile getirdi. Genç iş kadınının bu yeni girişimi, magazin camiasında da şimdiden büyük merak uyandırdı.

Evde Korkutan Görünmez Kaza!

Ticaret hayatındaki bu tatlı telaşın hemen öncesinde ise Şefkatli ve ailesi büyük bir korku atlattı. Ünlü isim ikiz oğullarından biriyle evdeki merdivenlerden düştüğünü belirterek takipçilerini endişelendirdi.

Kaza anını anlatan güzel anne bebek kucağındayken ayağının kaydığını çocuk güvenlik kapısının demirinin ise oğlunun derisini ciddi şekilde sıyırdığını ifade etti. Kendisi de hareket edemediği için hastaneye ambulansla gitmek zorunda kaldıklarını söyleyen Şefkatli "Çok şükür ikimiz de şu an çok iyiyiz. Allah daha beterinden korudu, bir yerimizi kırmadık." dedi. 2021 yılındaki evliliklerinin ardından 2024 yılında İbrahim Ayel ve Sinan Emir isminde ikiz bebeklerini kucağına alan ünlü çift bu kazanın şokunu kısa sürede atlattı.

Eşi İdo’nun Yeni Programına Tam Destek

Yasemin Şefkatli’nin evindeki hareketlilik sadece kendi işiyle sınırlı kalmadı. Eşi İdo Tatlıses de babasının izinden giderek dijital dünyada yeni bir döneme başladı ve YouTube üzerinden "İdo Show" isimli programının ilk bölümünü yayınladı.

Eşinin bu büyük gününde ona olan desteğini esirgemeyen Şefkatli ilk bölüm pastasının fotoğrafını paylaşarak İdo’ya övgüler yağdırdı. Eşinin hayatında tanıdığı en merhametli ve efendi insanlardan biri olduğunu vurgulayan ve ona "Dodim" diye hitap eden ünlü isim "Çok iyi bir baba, çok iyi bir eş. Her zaman ve her koşulda onun gölgesindeyiz. Umarım kalbinin ekmeğini yersin, çünkü senin gibilerden çok kalmadı." sözleriyle eşine duyduğu aşkı bir kez daha ilan etti.