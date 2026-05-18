Günün Magazin Bombası! İki Usta İsim Arasındaki Büyük Yanlış Anlaşma Çözüldü

Senarist Gani Müjde ile Yavuz Bingöl arasında bir süredir devam eden senaryo krizi beklenmedik tatlı bir sonla noktalandı. Müjde’nin yeni vizyon projesi "Başıbozuklar" filmi için Yavuz Bingöl tarafından ortaya atılan fikir hırsızlığı iddiası magazin ve sinema camiasında adeta bomba etkisi yaratmıştı. Olayın yargıya taşınması ile birlikte iyice gerilen ipler iki ünlü ismin araya gelmesi ve karşılıklı adımları sayesinde nihayet gevşedi.

"Dilim Varmıyor Sanatçı Demeye" Sözünden Barış Masasına

Krizin ilk günlerinde taraflar arasındaki açıklamalar oldukça sert bir ton içeriyordu. Yavuz Bingöl Gani Müjde’nin "Başıbozuklar" filminin kendi projesinden çalıntı olduğunu iddia etmiş ve konuyu resmi olarak mahkemeye taşımıştı. Bu hamleye Gani Müjde’nin yanıtı ise çok sert oldu. Her başarılı film projesinden önce bu tarz iddiaların ortaya atıldığını belirten Müjde karşı tarafı sadece iki buçuk dakikalık bir fragmana bakarak koca bir filmi yargılamakla suçlamıştı.

Müjde "Bizim hikayemiz Orta Doğu’da geçen bir savaş filmi. İki proje arasında hiçbir benzerlik yok. Sadece iki tarafta da bir orkestra unsuru var. Yahu orkestra binlerce sinema filminde zaten var. Bu zor ekonomik şartlarda film çekmek büyük bir kahramanlık işidir. Bir de bu emeğin üzerine oynanması hiç hoş değil. Bunu yapan kişinin bir sanatçı olması, aslında dilim varmıyor sanatçı demeye ama, durumu daha da üzücü kılıyor. Filmi izlediği zaman kendisi de utanacaktır." sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Karşılıklı Yanlış Anlamalar Son Buldu

Bu ağır karşılıklı ifadelerin ve mahkeme sürecinin sonrası sinema dünyası uzun soluklu bir hukuk savaşı bekliyordu. Taraflar sağduyulu bir yaklaşımla sürpriz bir hamle yaptı. İkili bir araya gelerek projelerin detaylarını masaya yatırdı.

Yüz yüze görüşme iki eski dost arasındaki buzları tamamen eritti. İki sanatçı projelerin aslında birbirinden bağımsız olduğunu ve aradaki benzerlik algısının tamamen bir iletişim kazasından kaynaklandığını fark etti.

Gani Müjde’den Kamuoyuna Resmi Açıklama

Görüşmenin olumlu sonuçlanması üzerine ünlü senarist Gani Müjde sosyal medya mecraları üzerinden hayranlarını ve sinema kamuoyunu rahatlatan o resmi duyuruyu paylaştı. Yaşanan krizin tatlıya bağlandığını ilan eden usta kalem, "Başıbozuklar filminin senaryosu ile ilgili olarak, sanatçı dostum Yavuz Bingöl ile konuştuk ve karşılıklı yanlış anlamaları tamamen düzelttik. Durumu kamuoyunun bilgisine gururla sunarım." ifadelerini kullandı.