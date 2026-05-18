Shakira Davasında Ezber Bozan Karar

Kolombiyalı pop yıldızı Shakira uzun yıllardır başını ağrıtan büyük vergi krizi davasında tarihi bir zafer kazandı. İspanya maliyesiyle adeta yılan hikayesine dönen ve magazin basınının manşetlerinden düşmeyen hukuk mücadelesi yüksek mahkemenin şaşırtıcı kararıyla tamamen yön değiştirdi. Hakkındaki vergi kaçırma iddialarını her fırsatta reddeden güzel şarkıcı İspanya Ulusal Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda haklılığını tüm dünyaya kanıtladı.

183 Gün Kuralı İspanya Maliyesini Yakıverdi

Tarihi davanın merkezinde İspanya'daki yasal ikamet sürelerine dair kritik bir teknik detay yer alıyordu. İspanya Ulusal Mahkemesi, Ekonomik İdari Mahkemesi’nin 22 Temmuz 2021 tarihinde dünyaca ünlü sanatçı aleyhine verdiği kararı tamamen bozdu.

Yüksek yargıçlar Shakira’nın 2011 yılı içerisinde İspanya topraklarında vergi mükellefi sayılması adına gerekli olan 183 günden fazla kalma şartının kanıtlanamadığına hükmetti. Böylece ünlü yıldıza geçmişte kesilen astronomik vergiler ve ağır para cezaları tamamen iptal edildi. Kararın en çarpıcı kısmı ise İspanya maliyesinin Shakira’ya yaklaşık 60 milyon avro gibi devasa bir tazminat ödemek zorunda kalacak olması oldu.

"37 Ülkede 120 Konser Verdim, Ortada Dolandırıcılık Yok"

Mahkemenin lehte karar vermesinde ünlü popçunun savunma ekibi sunduğu o döneme ait yoğun çalışma takvimi çok büyük bir rol oynadı. Dava dosyasındaki belgelere göre Shakira’nın 2011 yılında 37 farklı ülkeyi kapsayan toplam 120 konserlik devasa bir dünya turnesinde olduğu açıkça belgelendi. Bu durum şarkıcının o yıl İspanya’da sürekli yaşadığı yönündeki iddiaları tamamen boşa çıkardı.

Büyük zaferin ardından hukuk ekibi aracılığıyla samimi bir açıklama yapan güzel yıldız "Benim hayatımda hiçbir zaman vergi dolandırıcılığı olmadı. Bana yöneltilen iddiaların hiçbiri doğru değildi ve vergi makamları da bunun aksini zaten kanıtlayamadı" sözleriyle adalet sistemine teşekkür etti.

Vergi Dairesi Vazgeçmiyor: Dosya Yüksek Mahkeme’ye Taşınıyor

Shakira cephesinde büyük bir kutlama havası hakim olsa da İspanya Vergi Dairesi bu yenilgiyi kolay kolay kabul edecek gibi görünmüyor. Vergi dairesi yetkilileri, aldıkları bu ağır hukuki darbenin ardından vakit kaybetmeden kararı Yüksek Mahkeme’ye taşıyacaklarını ilan etti.