Örgü Kombiniyle Oryantal Şov! Ebru Polat Evinin Salonunda Döktürdü

Ebru Polat hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir adımla avukatlık mesleğine geri dönüş yaptığını duyurmuştu. Bu defafarklı bir alana merak sardı. Şarkıcılığın ve hukukun ardından dans dünyasına adım atan ünlü isim oryantal performansı ile magazin gündeminin tam merkezine oturdu.

"Sahnelerimde Bundan Sonra Dans Şov Var"

Ebru Polat evinin salonunda kamera karşısına geçerek oryantal figürlerini sergilediği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Dans ettiği anlardaki heyecanı gözlerinden okunan ünlü şarkıcı bu yeni tutkusunu gizleme gereği duymadı.

Paylaşımının altına düştüğü notla iddialı bir dönemin sinyallerini veren güzel popçu "Taktım ben bu oryantal işine. Sahnelerimde dans şov var bundan sonra" ifadelerini kullandı. Canlı sahne performanslarında artık sadece şarkı söylemeyeceğini profesyonel bir dans gösterisi de sunacağını belirten Polat hayranlarına şimdiden büyük bir vaatte bulundu.

Örgü Kıyafeti Dansından Çok Konuşuldu

Ünlü şarkıcının bu dikkat çekici dans videosunda tercih ettiği kostüm ise en az oryantal figürleri kadar büyük ilgi gördü. Kamera karşısına minicik örgü bir etek ve üstüne giydiği iddialı bir büstiyer ile çıkan Ebru Polat düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı.

Kombiniyle cesaretini bir kez daha ortaya koyan şarkıcının bu tarzı kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulan magazin konularından biri haline geldi. Polat'ın estetik hareketleri ve kıyafet seçimi takipçileri tarafından saniyeler içinde binlerce kez paylaşıldı.

"Müzik Lazım" Diyen Takipçisine Vurucu Yanıt

Ünlü şarkıcının hayranları gönderinin altını yorum yağmuruna tuttu. Sadık fan kitlesi Polat'a bu yeni yolculuğunda büyük bir destek verirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise duruma daha eleştirel yaklaştı.

Bir takipçisinin "Sahnede sadece müzik lazım" şeklindeki yorumu ünlü sanatçının dikkatinden kaçmadı. Gelen bu eleştiriye anında ve net bir yanıt veren Ebru Polat "Sahnede şov da lazım" sözleriyle modern sahne dünyasının gerekliliklerini savundu. Eleştirilere kulak asmayan ve hedefine kilitlenen güzel şarkıcının önümüzdeki günlerde çıkacağı ilk canlı sahne performansında nasıl bir oryantal koreografisi sergileyeceği ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.