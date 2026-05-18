Kıvanç Tatlıtuğ’un "Dönence" Dizisinde Büyük Kriz! 4 Aydır Bulunamadı

Kıvanç Tatlıtuğ yeni projesi Dönence ile televizyon dünyasına iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Fakat yapım şirketi aylardır dizinin kadın başrol oyuncusunu bulmak konusunda büyük bir çıkmaz yaşıyor. Son olarak rol aldığı Aile dizisindeki başarılı performansı sonrası uzun bir sessizliğe gömülen yakışıklı oyuncu şimdilerde magazin kulislerinin en çok konuşulan ismi haline geldi. Projenin hazırlık süreci tüm hızıyla ilerlese de ünlü aktörün yanına yakışacak o ideal kadın partner bir türlü netlik kazanmadı.

Yıldızlar Geçidi Gibi Liste Ama Sonuç Sıfır

Dönence dizisinin mart ayı içerisinde sete çıkması hedefleniyordu. Kadın başrol belirsizliği tüm planları altüst etti. Sektörün arkasında dönen dedikodulara göre bugüne kadar Türkiye'nin en popüler kadın oyuncularına teklif götürüldü. Kulislerde Pınar Deniz, Burcu Biricik gibi isimlerin yanı sıra eski partnerleri Beren Saat ve Serenay Sarıkaya'nın da adı bu iddialı proje ile anıldı.

Kimi yıldız oyuncu ile çekim takvimleri birbirine uymadı kimi isimle ise finansal konularda ortak bir noktada buluşulamadı. Aylardır süren bu yoğun arayışın olumsuz sonuçlanması yeni sezonun en garantili işi gözüyle bakılan yapımın geleceğini de büyük bir merak konusu haline getirdi.

"Kimseyi Beğenmiyor mu?" Sorusu Sosyal Medyayı Salladı

Kadın başrol arayışının tam 4 aydır kesintisiz devam ettiğinin ortaya çıkması sosyal medya platformu X kullanıcılarının diline düştü. Durumu eğlence malzemesi haline getiren takipçiler ardı ardına esprili paylaşımlar yapmaya başladı.

Kullanıcıların büyük bir kısmı "Kıvanç Tatlıtuğ partner beğenemiyor galiba" yorumlarında birleşirken bazı dizi severler ise bu kadar uzun süren bir cast çalışmasının projenin enerjisine zarar verebileceğini iddia etti. Magazin dünyasının bu en büyük bilmecesi hakkında her gün yüzlerce yeni teori üretilmeye devam ediyor.

Kriz Sürerken Kıvanç 4 Aylık Tatiline Çıktı Bile

Yapım ekibi hararetli bir şekilde cast krizini çözmeye odaklandı. Kıvanç Tatlıtuğ ise iş stresinden uzaklaşmayı seçti. Herkesten çok önce yaz sezonunu açan ünlü oyuncu ailesiyle birlikte tekne turuna çıktı. Denizin ve sakinliğin tadını çıkaran Tatlıtuğ tam 4 ay sürecek uzun bir tatil maratonunun startını verdi.