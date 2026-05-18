Köpeğini Gezdirirken Düştü, Hayatı Kurtuldu! Semiramis Pekkan'ın Mucize Teşhisi

Semiramis Pekkan zorlu kemoterapi sürecini zaferle tamamlayıp Bodrum’da yaz sezonunu açtı.

Yayın Tarihi : 18-05-2026 22:21

Ajda Pekkan’ın kendisi gibi sanatçı kardeşi Semiramis Pekkan son dönemde yaşadığı ağır sağlık sorunlarını geride bıraktı. Bir süredir akciğer kanseri ile büyük bir mücadele veriyordu. Zorlu tedavi sürecinin tamamlanması ile birlikte derin bir nefes aldı. Sağlığına yeniden kavuşan Pekkan moral depolamak amacıyla soluğu Ege’nin incisi Bodrum’da aldı. 

Görünmez Kaza Hayatını Kurtardı

Semiramis Pekkan’ın bu sinsi hastalıkla tanışması aslında son derece talihsiz bir ev kazası vesilesiyle gerçekleşti. Ünlü sanatç, çok sevdiği köpeği Tina’yı gezdirdiği esnada dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Detaylı bir genel sağlık taramasından geçen Pekkan’ın sol akciğerinde kötü huylu bir kitle tespit edildi.

Vakit kaybetmeden ameliyat masasına yatan sanatçının sol akciğerinin alt lobu başarılı bir operasyonla alındı. Yaşadığı bu süreci takipçilerine anlatan ünlü isim "O kitle orada alındı, şu an çok iyiyim. Eğer bu kazayı yaşamasaydım ve teşhis altı ay gecikseydi ameliyat şansım kalmayacaktı. Hayatta hiçbir şey sebepsiz değil sağlık asla ihmale gelmez." sözleriyle erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Zorlu Günlerin Ardından Gökyüzüne Uçan Balonlar

Ameliyat sonrası koruyucu kemoterapi seanslarına başlayan Semiramis Pekkan bu süreçte yüksek yaşam enerjisi ve pozitif duruşu ile çevresindeki herkese örnek oldu. Tedavisinin son dozunu mart ayı içerisinde alan ünlü sanatçı hastane çıkışında çifte bayram sevinci yaşadı.

Zorlu günlerin bitişini kutlamak adına gökyüzüne rengarenk balonlar bırakan Pekkan bu duygusal anları sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü isim "Bugün benim balon uçurma günüm. Kemoterapi bitince bunu yapmak gerekiyormuş. Bu balonlar gökyüzüne yükselirken yaşadığım bütün o büyük zorluklar da geride kaldı aslında bitti bile" ifadeleriyle hastalığı tamamen yendiğini ilan etti.

"Bodrum'dayım, D Vitamini Alıyorum"

Sağlık mücadelesinden zaferle çıkan Semiramis Pekkan eski hareketli ve mutlu hayatına hızlı bir dönüş yaptı. Bahar aylarının gelmesi ve havaların iyice ısınması üzerine Bodrum’daki evine geçen ünlü sanatçı böylece yaz sezonunun açılışını da gerçekleştirdi.

Şezlongunda güneş banyosu yaptığı esnada çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaşan Pekkan neşeli tavırlarıyla eski sağlığına kavuştuğunu gözler önüne serdi. Paylaşımına "Selam arkadaşlarım, Bodrum'daki ilk günüm. Burada bol bol D vitamini alıyorum" notunu ekleyen usta sanatçıya magazin dünyasından ve hayranlarından binlerce geçmiş olsun ve tebrik mesajı yağdı.

