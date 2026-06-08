Ünlü Şarkıcı Berkay'dan Ezber Bozan Kız Babası Paylaşımı!

Türk pop müziğinin hit şarkılarıyla tanınan güçlü seslerinden Berkay Şahin sahne çalışmalarının yanı sıra sosyal medya hesaplarından paylaştığı samimi aile yaşantısıyla da takipçilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Üçüncü kez baba olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı bu kez büyük kızının kendine has tarzını ve karakterini övdüğü eğlenceli bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Berkay kızının araç içinde çekilen bir karesini yayımladı.

Üçüncü Kız Bebek Müjdesiyle Mutlulukları Katlandı

Uzun yıllardır müzik sektöründe istikrarlı bir grafik çizen ve özel hayatındaki huzuruyla örnek gösterilen Berkay genişleyen ailesinin heyecanını yaşıyor. Pop müziğin en çok dinlenen isimlerden Berkay 2016 yılında model Özlem Ada ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift sık sık magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2017'de kızları Arya'yı, 2019'da ise Zeynep Mira'yı kucaklarına alan ünlü çift geçtiğimiz günlerde üçüncü bebek müjdesiyle hayranlarını sevindirmişti. Ünlü çiftin bir kız bebek beklediği öğrenilmişti.

Kendine Ait Zevkleri Ve Aşırı Özgüveni Var!

Kız babası olmanın gururunu her fırsatta dile getiren ünlü popçu çocuklarının büyüme süreçlerine dair detayları takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor. Evliliklerini gözlerden uzak ve mutlu bir şekilde sürdüren çiftten Berkay Şahin son olarak sosyal medya hesabından büyük kızının son halini paylaştı. "DEĞİŞİK KIZIM" başlığı altında bir gönderi yayınlayan ünlü popçu araç içinden kızını şu sözlerle paylaştı: "Değişik bir kızım var... Kendine ait zevkleri ve aşırı özgüveni var! Kimseyi umursamadan yaşadığı her saniyeden tatlı tatlı keyif alıyor... Güzel yetişiyor."