Ünlü Sanatçı Alişan İçini Döktü: "Neler Çekiyorum"

Alişan sahne performanslarının ve yoğun iş temposunun dışındaki zamanının büyük kısmını ailesine ayırıyor. Ünlü şarkıcı bu kez sosyal medya hesabından çocuklarıyla yaşadığı son derece keyifli ve samimi anları takipçilerinin beğenisine sundu. Ev ortamında çocuklarıyla çocuk olan Alişan’ın neşeli halleri kısa sürede trend videolar arasına girdi.

Set Arkadaşlığından Mutlu Bir Yuvaya

Alişan ile oyuncu Buse Varol’un aşk hikayesi yıllar önce rol aldıkları "Dostlar Mahallesi" dizisinin setinde başladı. Kısa sürede arkadaşlığı aşka dönüştüren ünlü çift ilişkilerini resmiyete dökerek 2018 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

İkili 2019 yılında ilk çocukları Burak’ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşadı. Bu büyük mutluluktan iki yıl sonra 2021 yılında ise kızları Eliz dünyaya gözlerini açtı. Eliz’in de aralarına katılmasıyla birlikte aile üyelerinin sayısı dörde yükseldi ve çiftin yuvası daha da şenlendi.

Oturma Odasında Kahkaha Tufanı

Instagram hesabının hikayeler ve gönderi bölümünden evdeki pazar eğlencesini gözler önüne serdi. Oturma odasında Burak ve Eliz ile oyunlar oynadı, çocuklarını sırayla yumuşak koltuğun üzerine fırlattı.

Çocukların neşe dolu çığlıkları ve kahkahaları odanın içinde yankılanırken Alişan bu tatlı yorgunluğu esprili bir sitemle taçlandırdı. Sosyal medyanın diline düşen bu neşeli videonun altına ünlü baba "Neler çekiyorum" notunu düştü. Alişan'ın çocukları için her türlü çılgınlığı yapması hayranlarından tam not aldı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru Başladı

Fantezi müziğin dev isminin çocuklarıyla sergilediği samimi ve doğal aile tablosu kısa süre içinde binlerce izlenme oranına ulaştı. Videonun altına hem magazin dünyasından ünlü isimler hem Alişan’ın sadık takipçileri yüzlerce yorum bıraktı.

Birçok takipçi ünlü şarkıcıya "Harika bir babasın", "Burak ve Eliz çok şanslı" şeklinde övgü dolu mesajlar gönderdi. Alişan’ın pazar gününü çocuklarına feda ettiği o anlar herkesin yüzünde sıcak bir tebessüm oluşturdu ve magazin gündeminin en sempatik haberi haline geldi.