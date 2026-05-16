“Türkiye Invites You” Cannes’da Gündem Oldu

79.Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen “Türkiye Invites You” resepsiyonu Fransa’nın Cannes kentinde uluslararası sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Etkinlik Türkiye’nin sinema ve dizi sektöründeki gücünü tanıtma amacıyla gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Sinema Gücü Uluslararası Arenada Tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle düzenlenen davette Türkiye’nin prodüksiyon kapasitesi öne çıkarıldı.

Etkinlikte Türkiye’nin film çekimlerine uygun doğal alanları teknik altyapısı ve ortak yapım imkanları uluslararası sektör temsilcilerine aktarıldı. Sinema endüstrisinin farklı alanlarından gelen profesyoneller Türkiye’nin sunduğu avantajlar hakkında bilgilendirildi.

Cannes’da Ünlü İsimler Aynı Çatıda Buluştu

Carlton Hotel Rüya Restaurant’ta gerçekleşen resepsiyon yapımcılar, yönetmenler, festival yetkilileri ve satış ajansı temsilcilerinin katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte Türk oyuncular da yer aldı. Caner Cindoruk, Dilan Çiçek Deniz, Engin Akyürek, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel ve Sinem Ünsal uluslararası konuklarla bir araya geldi.

Türkiye Sinema Sektörü İçin Tanıtım Vurgusu

Resepsiyon boyunca Türkiye’nin dizi ve film üretimindeki yükselen konumu ön plana çıkarıldı. Uluslararası ortak yapımlar için artan fırsatlar ve sektörün gelişen yapısı katılımcılara aktarıldı.

Etkinlik Türkiye’nin küresel sinema endüstrisindeki görünürlüğünü artıran önemli organizasyonlardan biri olarak değerlendirildi.

Cannes’da Türk Yıldızların Şıklık Yarışı

Cannes Film Festivali bu yıl Türk oyuncuların kırmızı halı görünümleriyle de dikkat çekti. Uluslararası davetlerde yer alan isimler tercih ettikleri stil ve zarif duruşlarıyla moda basınının odağı oldu.

Genel olarak Türk oyuncuların Cannes’daki varlığı sadece projeleriyle değil stil tercihleriyle de yoğun ilgi gördü. Kırmızı halıda sergilenen görünümler moda ve sinema dünyasında geniş yankı buldu.