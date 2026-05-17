Kaan Sekban’ın “Berbat Bir Şey” Eleştirisi Gündem Oldu

Reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz dizisi tatsız bir konuyla gündemde. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı yapım seyirciler tarafından oldukça ilgi görüyor ve ilgiyle takip ediliyor. Lakin bu sefer dizi sosyal medyada başlayan sert bir polemikle gündeme geldi. Kaan Sekban’ın dizi hakkında yaptığı açıklamalar ortalığı adeta yangın yerine çevirdi.

Kaan Sekban’dan Ağır İthamlar

Kaan Sekban popüler dizi hakkında katıldığı bir platformda veya sosyal medya hesabında oldukça konuşulacak iddialarda bulundu. Dizinin kalitesinin düştüğünü dile getirdi ve "O dizi berbat bir şeye dönüştü. Yapay zeka gibi sahneleriyle dalga geçiyor herkes Twitter'da" sözleriyle ilk kurşunu attı.

Sekban’ın hedefindeki tek şey dizinin senaryosu veya sahneleri değildi. İsim vermeden dizinin genç oyuncuları Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan’ı da hedef aldı. İkilinin yer aldığı bir reklam filmine gönderme yapıp "Oradan bir kız bir erkek korkunç oyunculularıyla bir reklamda oynadılar ya" diyerek genç isimlerin performanslarını acımasızca eleştirdi.

Yanıt Gecikmedi

Ağır eleştiriler "Taşacak Bu Deniz" dizisinin İso’u Erdem Şanlı’yı çılgına çevirdi. Meslek hayatına ve ekip arkadaşlarının emeğine yönelik bu sözlere öfke kustu ve Kaan Sekban’a yönelik zehir zemberek bir açıklama yayınladı. Şanlı eleştirinin dozunu kaçıran Sekban’a şu sözlerle yanıt verdi:

"Korkunç oyunculuklar mı? Bilgin kadarıyla seni Trabzon'a bekliyorum... Aşağılık bir insansın ki etkileşim almak için yüzlerce insanın emeğini hiçe sayıyorsun. Bence karakterini bir kenara koyup para için hayatını satan bir insansın."

Trabzon Setinden Net Mesaj: "Biz Mesleğimizi İcra Ediyoruz"

Dizinin çekimlerinin gerçekleştiği Trabzon’dan adeta meydan okuyan Şanlı setteki tüm çalışma arkadaşlarının arkasında durdu. Gece gündüz büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti ve eleştiri sınırlarının aşıldığını vurguladı.

Açıklamasını şu sert cümlelerle noktaladı: "Biz oyuncu arkadaşlarımızla elimizden gelenin en iyisini yapmak için her şeyi yapıyoruz. Sen ve senin gibi tüm ekibin emeğini mesleğini hiçe sayan aşağılık insanları Trabzon'a davet ediyoruz. Edebinizle yorum yapın. BİZ HEPİMİZ MESLEĞİMİZİ İCRA EDİYORUZ."

Bu restleşmenin ardından gözler Kaan Sekban’a çevrildi. Magazin dünyası şimdi Sekban’ın bu sert davete ve ağır sözlere ne cevap vereceğini merakla bekliyor