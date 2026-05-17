Doğukan Manço'dan İtiraf: "O Evi Alıp Babamı Huzura Kavuşturacağım"

Barış Manço’nun oğlu müzisyen Doğukan Manço katıldığı bir televizyon programında içini döktü. Gündem yaratacak açıklamalarla babasının mirasını korumak için verdiği büyük mücadeleyi anlattı. Hayatına dair bilinmeyenleri ve aile evleri için ettiği yemini ilk kez bu kadar açık bir dille ifade etti.

"Babamın Evi Üç Kuruş İçin Elimden Alındı"

Doğukan Manço 2002 yılında yaşadıkları büyük mağduriyeti anlatırken duygusal anlar yaşadı. O dönem maddi olarak çok zor günler geçirdiklerini bankaların kendisine kredi kartı bile vermediğini söyledi. Evden hakkaniyetsiz bir şekilde çıkarıldıklarını ama o gün kendi kendine bir söz verdiğini açıkladı.

Yıllardır bu amaç uğruna gece gündüz çalıştığını ifade etti. "O evi bir gün geri alacağım diye ant içtim. Çok çalıştım ve gerekli olan o parayı biriktirdim" dedi. Manço’nun en büyük hedefi ise bu mülkü satın alarak resmi bir statüye kavuşturmak.

Barış Manço Evi Neden Resmi Müze Olamıyor?

Kamuoyunda "Barış Manço Müzesi" olarak bilinen yerin hukuki olarak bu sıfatı taşıyamadığını belirtti. Manço mevcut bürokratik engelleri de paylaştı. Bir yerin resmi müze olabilmesi için mülk sahibi işletme ve envanter sahibinin aynı çatı altında toplanması gerektiğini paylaştı.

Evin içindeki eşyaların kendilerine ait olduğunu işletmeyi belediyenin yürüttüğünü, mülkün ise bir devlet bankasında bulunduğunu aktardı. Bu üç ayrı yapıyı birleştirmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduğunu belirten müzisyen bu projenin tamamlanması durumunda babasının mezarında çok daha huzurlu uyuyacağına inandığını dile getirdi.

Haziran Ortasında Büyük Sürpriz ve Sağlık Mücadelesi

Müzik kariyerine dair de hayranlarını heyecanlandıracak bir müjde verdi. Babasının çok özel ve müzik gurmelerinin yakından bildiği bir şarkısını aranje ettiğini ve bu sürpriz çalışmanın haziran ayı ortasında dinleyiciyle buluşacağını belirtti. Üniversite şenliklerinin başlamasıyla sahnelerin de hareketlendiğini söyleyen ünlü isim son dönemde yaşam kalitesini artırdığını ifade etti.