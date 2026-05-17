Eurovision 2026’da Zafer Bulgaristan’ın! Dara Geceye Damga Vurdu

Büyük müzik şöleni bir kez daha sahne ışıkları sürpriz sonuçlar ve tartışmalarla geceye damga vurdu. Eurovision 2026 finalinde nefesler tutuldu gecenin sonunda zafer Bulgaristan’ın oldu. Genç yıldız Dara “Bangaranga” performansıyla salonun heyecan kat sayısını bir anda yükseltti ve 516 puanla kupayı kazandı.

Gecenin En İyi Performansı

Viyana Wiener Stadthalle’deki final gecesi müzikseverleri ve sosyal medyayı bu sene de ekran başına kilitledi. Heyecan dolu gecenin sonunda enerjik koreografisi ve görsel şovuyla Dara hem jüri oylamasında hem halk puanlamasında zirveye yerleşti. Güzel şarkıcının performansı sonrası “Bangaranga” kısa sürede dijital platformlarda hızla yerini aldı.

İsrail İkinci Sırada Yer Aldı

Yarışma süresince pek çok tartışmaya ev sahipliği yapan konuysa İsrail oldu. Bu yıl bazı ülkeler İsrail’in yarışmaya katılmasına tepki göstermişti. İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda yarışmadan çekilme kararıyla tepkilerini gösterdiler.

Yoğun tartışmalar sürse de gecenin sonunda İsrail yarışmayı 343 puanla ikinci sırada tamamladı. Romanya ise 296 puanla üçüncü oldu.

Birleşik Krallık Umduğunu Bulamadı

Görkemli gecenin en büyük hayal kırıklığını ise Birleşik Krallık yaşadı. Sadece 1 puan ile ülke son sıraya yerleşti ve bu sonuç sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar puanlamayı “şaşırtıcı” olarak yorumlasa da sıkı Eurovision takipçileri sonucun gayet doğal bir tablo olduğunu savundu.

Final Gecesi Avrupa Gündemine Oturdu

Eurovision 2026’da sahnede büyük bir rekabet yaşandı. Kulislerdeki tartışmalar ise gecenin bir diğer rekabet konusuydu. Avrupa’nın gündemi günlerdir bu yarışmaydı fakat gece farklı konulara da ev sahipliği yapmak zorunda kaldı. Büyük final sonrası yine de Bulgaristan temsilcisi Dara’nın performansına gölge düşmedi. “Bangaranga” ile izleyiciyi adeta büyüleyerek rekor puanla ülkesine unutulmaz bir zafer kazandırdı.