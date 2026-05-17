Çiçeği Burnunda Anne Begüm Öner’den Sosyal Medyayı Sallayan İtiraf!

Geçtiğimiz şubat ayında ilk kez annelik heyecanı yaşayan Begüm Öner kızı Karya ile el ele bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Yayın Tarihi : 17-05-2026 14:36

Begüm Öner geçtiğimiz şubat ayında ilk kez anne olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadı. Minik kızıyla gerçekleştirdiği son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine oldukça duygusal anlar yaşattı. Instagram hesabından kızıyla el ele tutuştuğu çok özel bir kareyi yayınladı ve fotoğrafın altına eklediği anlamlı satırlarla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. 

Set Aşkı Tam 10 Yıl Sonra Anne-Baba Müjdesiyle Taçlandı

Begüm Öner ile kendisi gibi oyuncu olan hayat arkadaşı Ceyhun Fersoy’un aşk hikayesi 2015 yılında aynı set ortamını paylaştıkları popüler bir dizi projesinde başladı. Setteki arkadaşlık bağlarını kısa sürede aşka dönüştüren ünlü çift birlikteliklerini nikah masasına taşıyarak hayatlarını birleştirdi.

İkili mutlu yuvalarının 10. yılında hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Sosyal medya üzerinden yayınladıkları eğlenceli bir video vasıtasıyla ebeveyn olacaklarını ilan edip bu müjdeli gelişmeyle sevenlerini sevince boğdular. Heyecan dolu bu süreçte bebeklerinin cinsiyetinin kız olacağını öğrenen Öner ve Fersoy o anlarda yaşadıkları büyük şaşkınlığı ve mutluluğu da yine takipçileriyle anbean paylaştı.

"Hayatımızın En Güzel Merhabası": Dünyaya Gözlerini Açtı

Beklenen mutlu haber 26 Şubat tarihinde geldi. Sağlıklı bir doğum süreciyle kızını kucağına alan Begüm Öner eşi ile birlikte bebeklerine Karya adını verdiklerini duyurdu. Yaşadığı eşsiz duyguyu "Hayatımızın en güzel merhabası" sözleriyle tarif etti ve doğum sonrası ilk çekirdek aile pozuyla da adeta kalpleri eritti.

"Hayat Bazen Çok Acımasız Davransa Da..."

Çocuğunun doğumundan beri vaktinin neredeyse tamamını kızının bakımına ayıran Begüm Öner Karya ile yeni bir pazar pozu verdi. Kızının minik elini tuttuğu o anı ölümsüzleştiren ünlü anne gönderinin altına şu içten ifadeleri not düştü:

"Hayat bazen çok acımasız davransa da senin elini tutmak her zaman büyük güç bana kızım."

Annelik duygusunun kendisine verdiği manevi kuvveti bu cümlelerle aktaran Öner'e, takipçilerinden ve magazin dünyasındaki dostlarından binlerce destek mesajı geldi. Birçok kullanıcı ünlü oyuncunun bu samimi itirafına "Annelik sana çok yakıştı", "Karya çok şanslı bir bebek" yorumlarıyla karşılık verdi.

