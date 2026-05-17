Blok3 Davasının Perde Arkasındaki Korkunç Komplo

İstanbul Kadıköy’de geçen yıl son dakikada iptal edilen müzik festivali adliyede çok konuşulacak bir kördüğüme dönüştü. Binlerce müzikseveri hayal kırıklığına uğratmışlardı. Hukuki süreçte savcılık popüler rap sanatçısı Blok3 ve diğer şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdi. Kararın perde arkasında magazin dünyasında uzun süre tartışılacak cinsten kirli bir tezgah ortaya çıktı.

Festival Fiyaskosu Adliyede Bitti

Her şey 25 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek organizasyonun fiyaskoyla sonuçlanmasıyla başladı. Blok3 o dönem sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı ve iptal faturasını organizasyon şirketinin beceriksizliğine kesti. Firmanın yetkilisi Ahmet Yücel ise tehdit edildiğini zorla senet imzalatıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Olay sonrası başlatılan soruşturmada savcılık asıl krizin konser alanının kirasının ödenememesinden ve sanatçıların paralarının çıkarılamamasından kaynaklandığını belirledi. Gerginliğin ticari bir tartışmadan ibaret olduğu rapçi Hakan Aydın’ın bu suçlamalarla hiçbir bağının bulunmadığı netleşti.

"Medyanın İlgisini Çekmek İçin Blok3 İsmini Ekledik"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü soruşturmada şüpheli Maruf Yontürk’ün ifadeleri adeta bomba etkisi yarattı. Yontürk organizasyon firmasının avukatı Mahmut Burak E.’nin kendisiyle gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Görüşmede avukatın ünlü rapçinin popülaritesini bir şantaj malzemesi olarak kullandığı öne sürüldü.

Şüphelinin ifadesine göre avukat ünlü şarkıcının ismini sadece medyanın ilgisini çekmek ve baskı unsuru oluşturmak amacıyla dosyaya dahil ettiklerini açıkça itiraf etti. Bununla da kalmayan avukatın "Bize 10 milyon TL öderseniz, tanıdık savcılar vasıtasıyla Hakan’ın adını bu dosyadan tereyağından kıl çeker gibi çıkartırız. Yoksa yalancı şahidimiz hazır, dosyayı daha da büyütürüz." diyerek açıkça şantaj yaptığı iddia edildi.

Avukat Hakkında Özel Soruşturma Başlatıldı

Şantaj iddiası dosyadaki diğer tanık beyanlarıyla da desteklenince savcılık makamı derhal harekete geçti. Sanatçının şöhretini adeta bir gelir kapısı haline getirmeye çalışan avukat Mahmut Burak E. hakkındaki dosya ana davadan ayrıldı. Şüpheli avukat hakkında Özel Soruşturma Bürosu tarafından bağımsız bir soruşturma açıldı.

Gelişmeler sonrası Blok3 ve diğer isimler derin bir nefes aldı. Savcılık ünlü rapçinin üzerine atılı suçlara dair hiçbir somut kanıt bulunmadığına hükmederek takipsizlik kararı verdi. Yağma ve tehdit suçlamalarıyla ilgili asıl ceza davası ise sadece senedi zorla imzalattığı tespit edilen şirket ortağı Gökhan G. üzerinden yürütülecek.