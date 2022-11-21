Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 kişi yaşamını yitirdi!

Ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sanat dünyasını yasa boğacak haberler maalesef peş peşe geldi.



FECİ KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgü Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sergen Deveci'nin durumunn ağır olduğu öğrenildi.

SERGEN DEVECİ

TOLGA GÜLERYÜZ'ÜN MİNİBÜSTEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ

Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı TolGa Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'le görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı.