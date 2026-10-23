Stil Savaşları: Aslıhan Malbora ve Sümeyye Aydoğan Aynı Elbiseyi Giydi!

Magazin dünyasında ve stil kulislerinde eşine az rastlanır, oldukça konuşulacak bir moda tesadüfü yaşandı. Ekranların sevilen ve başarılı oyuncusu Çağatay Ulusoy ile birlikteliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel oyuncu Aslıhan Malbora son kıyafet tercihiyle dikkatleri üzerine çekti. Malbora'nın giydiği iddialı elbisenin aynısını sevgilisi Çağatay Ulusoy'un geçmişte Gaddar dizisindeki başrol partneri olan güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan'ın da tercih ettiği ortaya çıktı. Siyah ve dantel detaylı aynı tasarımı farklı renk kuşaklarla kombinleyen iki güzel oyuncunun pişti olması sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

Aynı Dizi Setinden Aşka ve Unutulmaz Partnerliğe!

Kübra dizisinde birlikte rol aldıktan sonra arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora özel hayatlarını kamera önünde yaşamamayı tercih eden gözde çiftler arasında yer alıyor. Birlikte katıldıkları davetler ve tatil pozlarıyla hayranlarından büyük ilgi gören çift magazin dünyasının en çok merak edilen isimleri arasında bulunuyor.

Diğer taraftan Çağatay Ulusoy'un Ay Yapım imzalı Gaddar dizisindeki partneri Sümeyye Aydoğan ile yakaladığı güçlü ekran uyumu da izleyicilerin hafızasında yer etmişti. Dizide Dağhan ve Aydan karakterleriyle fırtınalar estiren oyuncuların başarısı uzun süre konuşulmuştu. Ulusoy'un gerçek hayattaki sevgilisi ile eski partnerini buluşturan detay ise ortak moda zevkleri oldu.

Aynı Elbise Farklı Dokunuşlar

Aslıhan Malbora ve Sümeyye Aydoğan'ın farklı zamanlarda giydiği siyah elbise iki kare yan yana gelince piştiyi gözler önüne serdi. Uzun kollu, mini boy kesimi, yakasındaki mor tonlu dantel detayı ve belindeki geniş kuşağıyla dikkat çeken iddialı tasarımı iki güzel oyuncu da kendilerine has tarzlarıyla yorumladı.

Aslıhan Malbora elbisesini açık mavi tonlarında bir kuşakla tamamlayarak daha dingin bir stil yakalarken Sümeyye Aydoğan ise tercihini canlı pembe tonlarındaki bir kuşaktan yana kullanarak enerjik bir görünüm elde etti. Saç ve aksesuar seçimleriyle de birbirlerinden ayrılan iki ünlü ismin aynı elbise tercihi moda takipçilerini "Hangi tarza daha çok yakıştı?" sorusunda ikiye böldü.