Nazlı Sabancı'dan Alkış Toplayan Hareket: Lüks Gardırobunu Öğrenciler İçin Satışa Çıkardı!

Cemiyet hayatının en çok takip edilen isimlerinden biri olan, iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı lüks markalara olan tutkusuyla biliniyor. Geçtiğimiz aylarda üniversitenin psikoloji bölümünden başarıyla mezun olarak diplomasını eline alan sosyetik güzel bu defa örnek teşkil eden bir sosyal sorumluluk adımıyla gündeme oturdu. Gardırobundaki dünyaca ünlü markalara ait kıyafetlerini satışa çıkaran Sabancı buradan elde edeceği kazandı eğitime ve gençlere aktaracağını açıkladı.

Psikoloji Mezuniyetinin Ardından Anlamlı Bir Sosyal Fayda Projesi!

Geçtiğimiz aylarda psikoloji bölümünden mezun olan Nazlı Sabancı eğitim hayatındaki başarısını anlamlı bir destekle taçlandırdı. Stil ikonu olarak gösterilen ünlü isim lüks kıyafetlerini bir platform üzerinden satışa sundu.

Elde Edilen Gelir Öğrencilerin Eğitiminde Kullanılacak!

Üstelik sosyetik isim satışlardan elde edilecek tüm geliri eğitim hayatını sürdürmekte zorlanan öğrencilere ve burs fonlarına aktaracak. Nazlı Sabancı'nın bu hareketi takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı. Ünlü ismin öğrencilere vereceği bu destek takdir topladı.