Ünlü Oyuncu Sinem Kobal'dan Aileler İçin Düzenlenen Festivaline Büyük Övgü

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen, duru güzelliği ve örnek aile yaşamıyla her daim magazin gündeminin en gözde isimleri arasında yer alan başarılı oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde anlamlı ve renkli bir etkinlikle adından söz ettirdi. Uzun süredir projelerinin yanı sıra eşi Kenan İmirzalıoğlu ve çocuklarıyla geçirdiği mutlu aile hayatıyla dikkat çeken güzel oyuncu Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından hayata geçirilen ve sanatseverlerin akınına uğrayan AileFest'i ziyaret etti. Tarihi ve büyüleyici atmosferiyle dikkat çeken Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen festivalde objektiflere takılan Sinem Kobal organizasyona tam not verdi.

Rami Kütüphanesi'ndeki Festival Alanını Gezdi Etkinlikleri Yakından Takip Etti

Kültür sanat dünyasının kalbinin attığı Rami Kütüphanesi'nde devam eden ve aileleri çocukları aynı çatı altında buluşturan AileFest alanını baştan sona gezen Sinem Kobal festivalin hazırlık süreçleri ve programlar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Alanı gezerken çocuklara ve ebeveynlere yönelik düzenlenen yaratıcı atölyeleri, sergileri ve stantları büyük bir ilgiyle inceleyen ünlü oyuncu festivalin genel havasından duyduğu memnuniyeti gizleyemedi.

Ailesine ve çocuklarının gelişimine verdiği düşkünlükle magazin camiasında her daim takdir toplayan Kobal festival alanında kendisine yöneltilen aile temalı soruları da samimiyetle yanıtladı. Farklı kuşakları aynı platformda bir araya getiren hem eğlenceli hem de öğretici bir atmosfer sunan bu dev organizasyonu çok beğendiğini belirten başarılı oyuncu festivalin amacına fazlasıyla ulaştığını ifade etti.

6 Ekim'e Kadar Ziyaretçilerini Ağırlamaya Devam Ediyor

Çocuklar ile ebeveynlerin birlikte nitelikli vakit geçirebileceği pek çok farklı içeriği barındıran AileFest dopdolu programıyla yediden yetişe herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor. Atölyelerden kültür-sanat etkinliklerine, zengin kitap fuarından ilham verici söyleşilere, eğlenceli yarışmalardan konserlere kadar geniş bir yelpaze sunan festival; kuşaklar arasındaki bağları güçlendirmeyi ve aile bağlarına katkı sunmayı amaçlıyor.

Tarihi Rami Kütüphanesi'nin muhteşem dokusunda gerçekleşen ve 6 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek olan AileFest Sinem Kobal gibi ünlü isimlerin de desteğiyle magazin gündeminde ve kültür-sanat çevrelerinde geniş yankı uyandırmayı sürdürüyor.