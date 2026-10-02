10 Yıl Sonra Gelen Barışma! Neco ve Kızı Sahneye Çıkacak

Türk müziğinin usta isimlerinden Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel yaklaşık 10 yıl süren küslüğün ardından sonunda barıştı. Uzun yıllar birbirlerinden uzak kalan baba-kız ağustos ayında Kaz Dağları’nda bir araya gelerek aralarındaki kırgınlıkları geride bıraktı. Şimdi ise ikiliden herkesi şaşırtan yeni bir adım geldi.

10 Yıllık Küslük Geride Kaldı

Neco ile Zeynep Özyılmazel’in yıllardır görüşmediği biliniyordu. Aralarındaki kırgınlık nedeniyle uzun süre ayrı kalan baba-kız ağustos ayında Kaz Dağları’nda buluştu.

Bu buluşma ikisi için de yeni bir başlangıç oldu. Yıllardır devam eden küslüğü geride bırakan Neco ve Zeynep yeniden iletişim kurmaya başladı. Baba-kızın barışması onları yakından takip eden sevenlerini de oldukça mutlu etti.

Şimdi Sıra Aynı Sahnede

Asıl sürpriz ise barışmanın ardından geldi. Neco ve Zeynep Özyılmazel yıllar sonra ilk kez aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanıyor.

Böylece baba-kız sadece özel hayatlarında değil müzik dünyasında da yeniden yan yana gelecek. Uzun bir ayrılığın ardından aynı sahnede buluşacak olmaları şimdiden merak konusu oldu.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Yaklaşık 10 yıl süren küslüğün ardından Kaz Dağları’nda başlayan barışma süreci şimdi bambaşka bir noktaya taşınıyor. Baba-kızın sahnede birlikte vereceği performansın nasıl olacağı ise şimdiden konuşulmaya başlandı.

Yıllar sonra gelen bu buluşma hem Neco hem Zeynep Özyılmazel için yeni bir dönemin başlangıcı gibi görünüyor. Küslüğün ardından gelen barışma ve şimdi aynı sahne kararı baba-kızın ilişkilerinde taşların yeniden yerine oturduğunu gösteren dikkat çekici bir gelişme oldu.