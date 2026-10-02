Haysiyet Dizisinin Hülya'sı Berfin Kıymaz Oyunculuk Serüvenini Anlattı

Oyuncu Berfin Kıymaz MAG Ekim sayısına konuk oldu. Haysiyet dizisindeki Hülya karakterini ve oyunculuk yolculuğunu anlatan genç yıldızdan samimi itiraflar.

Haysiyet Dizisinin Hülya'sı Berfin Kıymaz Oyunculuk Serüvenini Anlattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2026 17:54

 

Türk televizyon ve dijital platform dünyasının parlayan genç yetenekleri arasında yer alan, başarı merdivenlerini hızla tırmanan güzel oyuncu Berfin Kıymaz prestijli magazin ve yaşam dergisi MAG'ın Ekim sayısının konuğu oldu. Kariyerine Gönül Dağı ile adım atan ve ardından Kara Ağaç Destanı, Sumud ve son olarak dijital dünyanın merakla beklenen projelerinden biri olan Haysiyet ile başarı zincirini sürdüren Kıymaz oyunculuğa olan tutkusunu, birbirinden farklı karakterlerle kurduğu derin bağı ve yeni projesindeki Hülya karakterini tüm samimiyetiyle anlattı.

Gönül Dağı ile Başlayan Hızlı ve Heyecanlı Yolculuk

Profesyonel oyunculuk serüveninin adeta aniden ve beklenmedik bir hızla başladığını dile getiren Berfin Kıymaz ilk set deneyimini milyonların izlediği Gönül Dağı dizisiyle yaşadı. Yoğun geçen audition (seçme) sürecinin hemen ardından ertesi gün kendini kameralar karşısında ve sette bulduğunu belirten genç oyuncu bu hızlı başlangıcı kariyerinin en unutulmaz ve heyecan dolu anlarından biri olarak nitelendiriyor.

Oyunculuğun kendisi için en büyüleyici yanının başka hayatların ve ruhların içine sızabilmek olduğunu vurgulayan Kıymaz bir karakteri canlandırırken sadece onun hikayesini anlatmadığını aynı zamanda o karakterin gözünden dünyaya bakarak kendi iç dünyasını da yeniden keşfettiğini ifade ediyor. Başarılı oyuncu bu yaklaşımını "Her karakterde kendimle ilgili de yeni bir şey keşfediyorum" sözleriyle özetliyor.

Zıt Karakterler Oynamak Benim İçin Daha Eğlenceli

Gönül Dağı'nda canlandırdığı Aylin ile Kara Ağaç Destanı'ndaki Reyhan karakterinin birbirinden oldukça farklı kadınlar olduğuna dikkat çeken Berfin Kıymaz benzer rolleri tekrar etmek yerine kendisinden bambaşka hayatlar süren kadınları anlamaya çalışmanın oyunculuğunu çok beslediğini belirtiyor. Her yeni karakterin ardından bir oyuncu olarak biraz daha büyüdüğünü ve olgunlaştığını belirten genç yıldız zıt karakterleri canlandırmanın kendisi için her zaman daha büyük bir keyif olduğunu ifade ediyor.

Televizyon projeleri ile dijital platformlar arasındaki dinamiklere de değinen Kıymaz özellikle dijital projelerde hikayenin ve senaryonun tamamına hakim olmanın karakter hazırlığı açısından büyük bir avantaj sağladığını belirtiyor. Sumud dizisinde hayat verdiği Amani karakteri üzerinden bu deneyimi aktaran oyuncu karakterin geçmişini ve geleceğini bilmenin oyuncuya sette çok daha büyük bir konfor alanı sunduğunu söylüyor. Ancak ona göre format ne olursa olsun değişmeyen en temel kural; karaktere inanmak ve onu gerçek anlamda yaşatabilmek.

Hülya Hikayenin En Renkli ve En Tehlikeli Taraflarından Biri

Berfin Kıymaz MAG dergisindeki röportajında ekranların yeni ve iddialı yapımlarından biri olan Haysiyet dizisinde hayat verdiği Hülya karakterini de detaylarıyla anlattı. Aşkın, aile ilişkilerinin, karmaşık çatışmaların ve farklı hayatların kesiştiği Haysiyet'te Hülya'nın son derece güçlü ama bir o kadar da yoğun duygular taşıyan katmanlı bir kadın olduğunu belirten oyuncu karakterin tek bir kelimeyle tanımlanamayacağının altını çiziyor.

Sevgi dolu, hırslı ve kırılgan olduğu kadar gerektiğinde sertleşebilen Hülya'nın hikaye ilerledikçe izleyiciyi en çok şaşırtacak karakterlerin başında geleceğini ifade eden Kıymaz karakteri canlandırırken kendisini en çok çeken noktanın Hülya'nın yaşadığı hayal kırıklıkları karşısında giderek sertleşmesi olduğunu dile getiriyor. Sevgi görerek büyümüş, sevmeyi bilen bir kadının kırılmalarla birlikte daha keskin birine dönüşmesinin hikayedeki en çarpıcı detaylardan biri olduğunu vurguluyor.

Birinin Beni Seçmemesi Değerimi Azaltmaz

Özel hayatındaki aşk anlayışı ile canlandırdığı Hülya karakteri arasındaki en belirgin farkın sevgi karşısındaki duruşları olduğunu belirten Berfin Kıymaz aşkı çok yoğun yaşadığını ancak bu yoğunluğun içinde her zaman kendi sınırlarını ve kişiliğini korumaya özen gösterdiğini söylüyor. Hülya'nın ise sevdiği insan için bütün dünyasını onun etrafında kurabilecek kadar tutkulu ve gözü kara olduğunun altını çiziyor.

Reddedilme konusundaki bakış açısının karakterinden oldukça farklı olduğunu belirten genç oyuncu hayatta mücadele etmekten asla çekinmediğini ancak mücadele ederken kendisini kaybetmek istemediğini vurguluyor. Kıymaz, bu konudaki net duruşunu şu güçlü sözlerle özetliyor:

"Birinin beni seçmemesi, benim değerimi azaltmaz."

Farklı projelerle adından söz ettirmeye devam eden duru güzelliği ve çalışkanlığıyla magazin kulislerinin takdirini toplayan Berfin Kıymaz yeni dönemi ve projeleriyle kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

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