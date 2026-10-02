Halle Berry’ye Şok Suçlama! Eski Eşi Mahkemeye Koştu

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry bu kez özel hayatındaki velayet kriziyle gündemde. Eski eşi Olivier Martinez 12 yaşındaki oğulları Maceo’ya fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla Berry hakkında mahkemeye başvurdu. Martinez oğlunun velayetinin geçici olarak kendisine verilmesini ve Berry hakkında uzaklaştırma kararı uygulanmasını talep etti.

Eski Eşi Şoke Eden İddialarda Bulundu

Olivier Martinez’in mahkemeye sunduğu belgelerde 26 Eylül’de yaşandığı öne sürülen bir olay anlatıldı. Martinez, Maceo’nun kendisini arayarak annesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından fiziksel müdahaleye maruz kaldığını söylediğini iddia etti.

Eski eşin iddiasına göre Berry oğlunun üzerine atladı ve ellerini boynuna götürerek onu boğmaya çalıştı. Martinez ayrıca geçmişte de benzer fiziksel müdahaleler yaşandığını öne sürdü.

Halle Berry’nin Avukatı İddiaları Reddetti

Berry’nin avukatı Marina Beck ise bu suçlamaları kesin bir dille reddetti. İddiaları “tamamen asılsız ve kasıtlı olarak yanıltıcı” olarak nitelendiren Beck Martinez’in geçmişte mahkeme kararlarına uymadığı ve çocuklarının eğitim ve terapi süreçlerine müdahale ettiği yönünde deliller bulunduğunu savundu.

Berry’nin tarafı yaşananların uzun süredir devam eden velayet ve çocuk yetiştirme anlaşmazlığının yeni bir parçası olduğunu belirtiyor.

Mahkemeden Geçici Uzaklaştırma Kararı

Mahkeme başvurunun ardından Berry’nin eski eşine yaklaşık 91 metreden fazla yaklaşmasını öngören geçici bir uzaklaştırma kararı verdi. Ancak bu karar Berry’nin oğlunu görmesini tamamen engellemedi. Oyuncunun Maceo ile belirlenen gün ve saatlerde görüşmesine izin verildi.

Velayet Krizi Yeniden Alevlendi

2013’te evlenen ve 2023’te boşanmaları kesinleşen çift daha önce de çocuklarının eğitimi ve yetiştirilmesi konusunda mahkemelik olmuştu. Son başvuruyla birlikte velayet anlaşmazlığı yeniden gündeme geldi. İddialar henüz mahkeme tarafından kesinleşmiş değil. Duruşmanın 16 Ekim’de yapılması bekleniyor.