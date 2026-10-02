Çağla Boz'un Test Sonucunda Şok Sonuç: Saç Örneğinde Yeniden Yasaklı Madde Tespit Edildi!

Magazin gündemini ve sanat dünyasını kasıp kavuran o geniş kapsamlı yasaklı madde soruşturmasında sular bir türlü durulmuyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve pek çok ünlü simayı kapsayan soruşturmada ev hapsi cezasıyla adli kontrol altında bulunan genç oyuncu Çağla Boz hakkında davanın gidişatını sarsacak çok sıcak bir gelişme yaşandı açıkçası. Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı özel habere göre güzel oyuncunun Adli Tıp raporu dosyaya girdi ve bir kez daha pozitif çıktı.

Saç Analizi Yalan Söylemedi: Ocak Ayındaki Raporla Birebir Aynı!

Soruşturma kapsamında peş peşe gelen Adli Tıp raporları magazin kulislerinde adeta bomba etkisi yaratmaya devam ediyor.

Burak Doğan'ın paylaştığı detaylara göre testleri incelenen Çağla Boz'un saç örneğinde yasaklı madde kalıntılarına rastlandı. Vücuttaki geçmiş kullanım izlerini aylar öncesine kadar çok daha net ortaya koyabilen saç analizinde 27 yaşındaki oyuncunun kokain kullandığı yönünde bulgular elde edildi. Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından Çağla Boz cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken rapor magazin basınının manşetlerine oturdu bile.

Evinde Hassas Terazi Ele Geçirilmişti!

Kör Nokta dizisinde hayat verdiği Gece karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun bu durumunun ilk olmadığı da haberin detaylarıyla yeniden hatırlandı.

Hatırlanacağı üzere 14 Eylül tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli arasında yer alan Çağla Boz'un evinde yapılan aramalarda hassas terazi ele geçirilmiş ve sevk edildiği mahkemece ev hapsi kararı verilmişti.

Yılın Başında da Testi Pozitif Çıkmıştı!

İşin en vahim tarafı ise sürecin geçmişi... Güzel oyuncu yılın hemen başında 16 Ocak'taki benzer bir soruşturmada da gözaltına alınmış ve Adli Tıp Kurumu'nun 27 Ocak tarihli raporunda hem kan hem de saç örneklerinde yine kokaine rastlanmıştı. O dönem soruşturmadaki 3 ismin testi pozitif çıkarken aralarından biri de Çağla Boz'du.

Aradan geçen aylara rağmen yeniden aynı adli raporla gündeme gelen genç oyuncunun bu rapor sonrası ev hapsi şartının değişip değişmeyeceği ve adli makamların atacağı yeni adım merak konusu. Bakalım Çağla Boz ve hukuk ekibi bu ikinci Adli Tıp şokuna karşı nasıl bir savunma yapacak...