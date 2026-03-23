Ünlü Oyuncu Sinem Kobal Soluğu Erzurum’da Aldı: Karlar İçinde Aile Tatili!

Sinem Kobal, Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek amacıyla kızları Lalin ve Leyla ile birlikte Erzurum’un yolunu tuttu. Ünlü oyuncu, kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Palandöken’de çocuklarıyla beraber beyaz örtünün tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle dikkat çeken Kobal, ailece vakit geçirmeyi tercih etti. Oyuncunun kar üzerindeki neşeli halleri takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Palandöken’de Anne Kız Keyfi

Ünlü isim, gün boyunca kızlarıyla birlikte kayak yaparak tatilin her anını dolu dolu yaşıyor. Palandöken Kayak Merkezi’nin eşsiz manzarasında vakit geçiren Kobal, karlar içinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Bayram tatilini doğa ve sporla birleştiren oyuncu, çocuklarıyla olan bağını bu özel tatille güçlendiriyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kobal’ın kış sporlarına olan ilgisi ve çocuklarıyla geçirdiği eğlenceli anlar ön plana çıkıyor.

Gözlerden Uzak Bir Aile Yaşamı

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020 yılında ilk kızı Lalin’i, 2022 yılında ise ikinci kızı Leyla’yı kucağına almıştı. Ünlü çift, çocuklarını medyanın ve sosyal medyanın meraklı bakışlarından uzak tutmaya özen gösteriyor. Birçok meslektaşının aksine, çocuklarının yüzlerini net bir şekilde paylaşmaktan kaçınan ikili, onları kameralardan saklı bir şekilde büyütmeyi tercih ediyor. Erzurum tatilinde de bu kural bozulmadı ve paylaşılan fotoğraflarda mahremiyet ön planda tutuldu.