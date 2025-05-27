Ünlü Oyuncu Pınar Deniz’den Evlilik Sonrası Sürpriz Hamle

Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım’ın soyadını Instagram profiline ekleyerek dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu hamlesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü Oyuncu Pınar Deniz’den Evlilik Sonrası Sürpriz Hamle
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-05-2025 11:33

Pınar Deniz, son dönemin en sevilen oyuncularından biri olmayı başardı. Özellikle Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisindeki Ceylin karakteri sayesinde milyonların gönlünde taht kurdu. Hem oyunculuk kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, bu kez Instagram hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Mutlu Aile Tablosu

Deniz, geçtiğimiz yıl meslektaşı Kaan Yıldırım ile dünyaevine girmişti. Düğünleri uzun süre magazin basınında konuşuldu. Çiftin evlilikleri kadar bebek haberleri de büyük ilgi görmüştü. Ve beklenen o an geldi. 1 Nisan’da, ilk çocukları Fikret Hakan’ı kucaklarına aldılar. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Pınar Deniz, her adımıyla adeta "anne enerjisi" yansıtıyor.

Sosyal Medyada Sürpriz Değişiklik

Tüm bu gelişmelerin ardından Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı bir değişiklikle hayranlarını şaşırttı. Instagram profil adını 'Pınar Deniz Yıldırım' olarak güncelledi. Böylece evlendikten yaklaşık 8 ay sonra, eşinin soyadını resmi olarak sosyal medyada kullanmaya başladı. Bu hareket, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Takipçileri Yorum Yağdırdı

Profilindeki bu güncelleme sonrası Pınar Deniz’e gelen yorumlar dikkat çekti. Kimi hayranları “Aile olmanın en tatlı hali”, kimileri ise “Yıldırım Ailesi resmen tescillendi” yorumlarıyla ünlü isme destek verdi. Oyuncunun bu hamlesi, hem özel hayatına hem de eşine verdiği değeri ortaya koydu.

Gözler Yeni Projelerinde

Öte yandan, Yargı dizisinin final yapmasının ardından Deniz’in hangi projede yer alacağı merak konusu oldu. Takipçileri, hem yeni annelik deneyimini hem de kariyer planlarını yakından takip ediyor. Görünen o ki Pınar Deniz, adından söz ettirmeye devam edecek.

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