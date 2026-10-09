Ünlü Oyuncu Murat Cemcir'e Şok Darbe: İflas Etti!

Sinema ve televizyon dünyasının sevilen ismi Murat Cemcir ve yönetmen-senarist Selçuk Aydemir'in ortak olduğu TR 40 33 Productions hakkında iflas kararı verildi.

Ünlü Oyuncu Murat Cemcir'e Şok Darbe: İflas Etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-10-2026 18:55

Başarılı oyuncu Murat Cemcir'in kurucu ortağı olduğu dev yapım şirketi yaşadığı mali darboğazı aşamayarak resmen iflas etti. İstanbul Maslak'ta faaliyet gösteren TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 1 Ekim 2026 itibarıyla iflas kararı verildi. Uzun süredir mali sorunlarla gündeme gelen yapım şirketi İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla birlikte tasfiye sürecine girdi.

Gişede Milyonlara Ulaşan Filmlere İmza Attılar

2016 yılında kurulan TR 40 33 Productions, başarılı oyuncu Murat Cemcir'le ünlü yönetmen Selçuk Aydemir'in birlikte yürüttüğü projelerle sinema sektöründe adından söz ettirdi. Daha önce yer aldığı projelerle toplamda 20 milyon izleyici barajını aşan Cemcir, bu şirket çatısı altında da büyük başarılara imza attı. Şirketin imza attığı yapımlar arasında Çalgı Çengi İkimiz ve Ailecek Şaşkınız gibi izleyiciden yoğun ilgi gören filmler yer aldı. İkilinin sinemadaki iş birliği komedi türündeki projelerle geniş kitlelere ulaştı. Ancak geçmişte yakalanan gişe başarısı şirketin ilerleyen yıllarda yaşadığı mali sıkıntıların önüne geçmeye yetmedi.

Son Film 2022'de Geldi

Şirketin yapımcılığını üstlendiği son sinema filmi, 2022 yılında vizyona giren Mahalleden Arkadaşlar oldu. Bu projenin ardından yeni bir yapımla seyirci karşısına çıkamayan ve biriken borçlarını ödemekte zorlanan şirket için yargı süreci tamamlandı. Sonraki süreçte yaşanan mali sorunların ardından İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında iflas kararı verdi. Şirketin tasfiye süreci iflas müdürlüğü tarafından yürütülecek. Öte yandan iflas kararı sadece yapım şirketini kapsıyor. Murat Cemcir'in kişisel mal varlığı üzerinde herhangi bir tedbir kararı bulunmuyor.

Benzer Haberler
Sanat Dünyasının Sevdiği İsim Hayatını Kaybetti: Ünlüler Yasta! Sanat Dünyasının Sevdiği İsim Hayatını Kaybetti: Ünlüler Yasta!
Mauro Icardi ve Wanda Nara Resmen Boşandı: Wanda Borçlu Çıktı! Mauro Icardi ve Wanda Nara Resmen Boşandı: Wanda Borçlu Çıktı!
Cenk Eren Sanat Hayatının 30. Yılını Zalim ile Kutluyor: Yepyeni Şarkılar Geliyor! Cenk Eren Sanat Hayatının 30. Yılını Zalim ile Kutluyor: Yepyeni Şarkılar Geliyor!
Ünlü Oyuncu Kubilay Aka İç Dünyasını Anlattı: Ünlü Oyuncu Kubilay Aka İç Dünyasını Anlattı: "Gerçek Hayatta Çok Farklıyım"
Ceren Karakoç'tan Kızılcık Şerbeti İtirafı: Ceren Karakoç'tan Kızılcık Şerbeti İtirafı: "Son Anda İşime Son Verildi!"
Asiye Sete Çıkıyor: Duygu Dolu Hikaye Geliyor! Asiye Sete Çıkıyor: Duygu Dolu Hikaye Geliyor!
ÇOK OKUNANLAR
Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!
  • 05-10-2026 15:37

Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!
  • 09-10-2026 12:56

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı
  • 09-10-2026 15:48

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu
  • 09-10-2026 10:39

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!
  • 05-10-2026 10:27

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!