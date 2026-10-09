Ünlü Oyuncu Murat Cemcir'e Şok Darbe: İflas Etti!

Başarılı oyuncu Murat Cemcir'in kurucu ortağı olduğu dev yapım şirketi yaşadığı mali darboğazı aşamayarak resmen iflas etti. İstanbul Maslak'ta faaliyet gösteren TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 1 Ekim 2026 itibarıyla iflas kararı verildi. Uzun süredir mali sorunlarla gündeme gelen yapım şirketi İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla birlikte tasfiye sürecine girdi.

Gişede Milyonlara Ulaşan Filmlere İmza Attılar

2016 yılında kurulan TR 40 33 Productions, başarılı oyuncu Murat Cemcir'le ünlü yönetmen Selçuk Aydemir'in birlikte yürüttüğü projelerle sinema sektöründe adından söz ettirdi. Daha önce yer aldığı projelerle toplamda 20 milyon izleyici barajını aşan Cemcir, bu şirket çatısı altında da büyük başarılara imza attı. Şirketin imza attığı yapımlar arasında Çalgı Çengi İkimiz ve Ailecek Şaşkınız gibi izleyiciden yoğun ilgi gören filmler yer aldı. İkilinin sinemadaki iş birliği komedi türündeki projelerle geniş kitlelere ulaştı. Ancak geçmişte yakalanan gişe başarısı şirketin ilerleyen yıllarda yaşadığı mali sıkıntıların önüne geçmeye yetmedi.

Son Film 2022'de Geldi

Şirketin yapımcılığını üstlendiği son sinema filmi, 2022 yılında vizyona giren Mahalleden Arkadaşlar oldu. Bu projenin ardından yeni bir yapımla seyirci karşısına çıkamayan ve biriken borçlarını ödemekte zorlanan şirket için yargı süreci tamamlandı. Sonraki süreçte yaşanan mali sorunların ardından İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında iflas kararı verdi. Şirketin tasfiye süreci iflas müdürlüğü tarafından yürütülecek. Öte yandan iflas kararı sadece yapım şirketini kapsıyor. Murat Cemcir'in kişisel mal varlığı üzerinde herhangi bir tedbir kararı bulunmuyor.