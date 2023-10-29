Ünlü Oyuncu Matthew Perry Hayatını Kaybetti

Ünlü Amerikan sitcom'u Friends'in unutulmaz karakterlerinden Chandler Bing'i canlandıran Matthew Perry'nin, 54 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Los Angeles'taki Evinde Trajik Son

Perry'nin Pacific Palisades, Los Angeles'taki lüks evinde trajik bir şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yakın kaynakları ve yetkililer, NBC News'e bu üzücü haberi doğruladı. Ancak, Perry'nin kesin ölüm nedeni hâlâ belirsizliğini koruyor. Öne çıkan bilgilere göre, ünlü oyuncunun evindeki jakuzide boğularak öldüğü düşünülüyor.

Polis Kaynaklarından İlk Bilgiler

Los Angeles kolluk kuvvetleri, Perry'nin evinde ilk yardım ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında maalesef yaşamını yitirdiğini doğruladı. Yetkililere göre, evde uyuşturucu veya cinayet belirtisiyle ilgili bir durum tespit edilmedi.

Warner Bros'tan Duygusal Açıklama

Friends dizisinin ünlü yapımcısı Warner Bros, Perry'nin ani vefatıyla ilgili duygu yüklü bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Perry'nin komedi yeteneğinin etkisi global ölçekte hissedilmiştir. Onun mirası, kalplerimizde yaşamaya devam edecek. Bugün, tüm dünya için yürek burkan bir gün. Ailesi ve tüm hayranlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Başarı Dolu Kariyer

Matthew Perry, Friends öncesi Growing Pains, Beverly Hills 90210 ve Dream On gibi dizilerde gösterdiği performanslarla tanınıyordu. Ancak, Friends'te canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle uluslararası üne kavuştu. Dizi, 52 milyondan fazla izleyiciyle 2000'lerin en çok izlenen bölümüne sahip oldu. Perry'nin bu başarısının ardından yaşadığı alkol ve uyuşturucu bağımlılığı sorunlarıyla da gündeme geldiği bilinmekte.

Perry'nin Son Günleri

Yakınları, oyuncunun son dönemlerde bu kötü alışkanlıklarından uzaklaştığını ve hayatında olumlu yönde ilerlemeler yaşadığını belirttiler. Perry'nin en son Instagram paylaşımında evindeki jakuzide çekilen bir fotoğrafını ve altına yazdığı "Oh, etrafta dönen ılık su seni iyi hissettiriyor mu? Ben Mattman" notu, hayranları tarafından hatırlanacak.