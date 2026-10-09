Ünlü Oyuncu Kubilay Aka İç Dünyasını Anlattı: "Gerçek Hayatta Çok Farklıyım"

Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı, yakışıklı ve son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kubilay Aka magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyunculuk kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sıkça merak edilen yıldız isim katıldığı bir programda iç dünyasının kapılarını ardına kadar araladı. Kendisi gibi oyuncu olan Hafsanur Sancaktutan ile uzun süredir gözlerden uzak ve mutlu bir ilişki sürdüren Aka aşk hayatı ve bilinmeyen yönleri hakkında ilk kez bu kadar net konuştu. Ekranlarda genellikle sert ve iddialı karakterlere hayat veren ünlü oyuncunun gerçek hayattaki romantik yönünü itiraf ettiği o açıklamalar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Canlandırdığım Karakterlerin Aksine Çok Farklı Biriyim

Rol aldığı projelerde sergilediği güçlü performanslarla izleyicilerin beğenisini kazanan Kubilay Aka senaryolarda hayat verdiği iddialı ve sert karakterlerin gerçek kişiliğini yansıtmadığının altını çizdi. Hayranlarının ekranda gördüğü figürlerden oldukça farklı bir iç dünyaya sahip olduğunu belirten yakışıklı oyuncu mütevazı ve sakin yapısıyla dikkat çekti. Gündelik hayatında oldukça uyumlu bir insan olduğunu ifade eden Aka samimi tavırlarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Aşk Beni Tamamen Değiştiriyor Çok Paylaşımcı Oluyorum

Aşk hayatına dair yaptığı çarpıcı itiraflarla programda tüm dikkatleri üzerine çeken Kubilay Aka hayatında biri olduğunda ruh halinin ve dünyaya bakış açısının tamamen evrildiğini dile getirdi. Aşkın kendisini olumlu yönde dönüştürdüğünü vurgulayan başarılı oyuncu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Aşk insanın içindeki en saf duyguları ortaya çıkarıyor. Hayatımda biri olduğunda çok daha paylaşımcı, korumacı ve tamamen duygusal bir adama dönüştüğümün farkındayım. Aşık olduğumda başka bir Kubilay ortaya çıkıyor."

Hafsanur Sancaktutan ile olan ilişkisinde de bu duygu dolu ve yapıcı yönünü ön planda tuttuğunu belirten Aka'nın bu romantik sözleri hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Magazin kulislerinde örnek gösterilen ünlü çiftin mutluluğu bu itiraflarla bir kez daha tescillenmiş oldu. Hem kariyerindeki istikrarlı yükselişi hem de özel hayatındaki duruşuyla adından söz ettiren Kubilay Aka'nın önümüzdeki günlerde hangi projelerle ekranda olacağı ise şimdiden merakla bekleniyor.