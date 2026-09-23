Ünlü Oyuncu İbrahim Selim'den Eşiyle Romantik Ayna Pozu: "Maşallah Deyin!"

Sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile evlenen İbrahim Selim, eşiyle ayna karşısında verdiği pozu "Maşallah deyin" notuyla paylaştı.

Ünlü Oyuncu İbrahim Selim'den Eşiyle Romantik Ayna Pozu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2026 17:30

Eşsiz sunuculuğu, başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan İbrahim Selim özel hayatındaki mutlu anlarıyla magazin gündeminin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile sade ve şık bir törenle dünyaevine giren ünlü isim evliliğinin tadını doludizgin çıkarıyor. Mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen ünlü çift bu kez romantik bir ayna pozuyla adından söz ettirdi.

Sosyal Medyadan Esprili Uyarı

Evlilik kararı aldıklarını "Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun" sözleriyle duyuran ve hayranlarından büyük tebrik mesajları alan İbrahim Selim sosyal medya hesabından eşi Ayşe Şeyma Keten ile yeni bir karesini paylaştı. Asansördeki ayna karşısında çekildikleri neşeli ve samimi pozu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü sunucu paylaşıma düştüğü esprili notla da yüzleri güldürdü.

Eşine duyduğu sevgiyi her fırsatta gözler önüne seren İbrahim Selim paylaşımına "Çabuk eşime bakıp maşallah deyin" notunu eklemeyi ihmal etmedi. Çiftin bu doğal ve sempatik halleri kısa süre içinde sosyal medyada binlerce beğeni ve kalp emojisi alarak günün en çok konuşulan paylaşımları arasına girdi.

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