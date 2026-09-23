Ünlü Oyuncu Bestemsu Özdemir İtalya'ya mı Yerleşiyor? Sosyal Medya Bu İddiayı Konuşuyor

Türk televizyon dünyasının sevilen ve başarılı oyuncuları arasında yer alan Bestemsu Özdemir son dönemde hem özel hayatındaki mutlu adımları hem de yaptığı sürpriz paylaşımlarla magazin gündeminin odağına yerleşti. Sakarya Fırat, Akrep, Gecenin Ucunda ve Kirli Sepeti gibi popüler dizilerle tanınan eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile evlenen ünlü oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında ilk kez anne olma sevinci yaşamıştı. Minik oğlu Sarp Marco'yu kucağına alarak anneliğin tadını çıkaran Özdemir'den bu kez sınırları aşan bir hamle geldi.

İtalya'da Ev ve Arsa Bakmaya Gitti

Oğlunu kucağına aldıktan sonra tatil için soluğu İtalya'da alan Bestemsu Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırdı. Ailece çıktıkları tatil sırasında İtalya'da bir araziyi incelemeye giden ve o anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu yaptığı açıklamada dikkat çekici ifadeler kullandı. Paylaşımına "Biz bir takım çılgınlıklar peşindeyiz. Böyle bir yere bakmaya geldik. Biz çok beğendik ama bakalım nasıl olacak" notunu düşen Özdemir kısa süre içinde magazin kulislerinin hareketlenmesine neden oldu.

Ülkeyi Terk Ediyor İddiaları Sosyal Medyada Konuşuluyor

Güzel oyuncunun İtalya'da küçük bir ev ve arsa arayışında olduğunu gözler önüne seren bu eğlenceli paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşımı gören takipçileri ve hayranları hemen "Bestemsu Özdemir İtalya'ya mı yerleşiyor?", "Ülkeyi terk mi ediyor?" sorularını sormaya başladı. Tatil sırasında kurulan yeni hayat hayallerinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu olurken ünlü oyuncunun bu çılgınlık hamlesi magazin gündeminin en üst sıralarına tür tırmandı.