Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz Buzları Eritip Yeniden Bir Araya Geldi!

Genç ve başarılı oyunculuğuyla son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Helin Kandemir ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz cephesinden magazin gündemini hareketlendirecek güzel bir haber geldi. Kısa süre önce yaşadıkları kısa süreli ayrılıkla adlarından söz ettiren ünlü çift aralarındaki buzları eriterek ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.

Sosyal Medyada Takipten Çıkmışlardı

Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından Dorukhan Toköz ile çekildiği romantik bir karesini paylaşarak sürpriz birlikteliğini hayranlarına duyuran Helin Kandemir kısa sürede magazin kulislerinin odağına yerleşmişti. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmemiş ikilinin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması "yollarını ayırdılar" iddialarını beraberinde getirmişti. Yaklaşık bir ay süren bu ayrılık dönemi hayranlarını üşütse de beklenen barışma haberi gecikmedi.

Çiçekli Paylaşım İddiaları Doğruladı

Geçtiğimiz hafta aralarındaki buzları erittikleri ve aşklarına bir şans daha verdikleri konuşulan ünlü ikili sosyal medyadaki hamleleriyle bu iddiaları resmen doğruladı. Birbirlerinin paylaşımlarına yaptıkları dikkat çekici yorumlarla yeniden bir araya geldiklerini gözler önüne seren çift sosyal medyanın radarından kaçamadı.

Özellikle Helin Kandemir'in kendisine gönderilen romantik çiçeklerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşması ikilinin arasının yeniden limoni olmaktan çıktığını ve aşklarının tam gaz devam ettiğini kanıtladı. Magazin dünyasının en yakıştırılan genç çiftleri arasında yer alan Kandemir ve Toköz'ün barışması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.