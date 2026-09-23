Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz Buzları Eritip Yeniden Bir Araya Geldi!

Kısa süre önce yollarını ayıran oyuncu Helin Kandemir ve milli futbolcu Dorukhan Toköz barıştı. Çiftin aşklarına yeniden şans verdiği sosyal medyadan belgelendi.

Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz Buzları Eritip Yeniden Bir Araya Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2026 16:45

Genç ve başarılı oyunculuğuyla son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Helin Kandemir ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz cephesinden magazin gündemini hareketlendirecek güzel bir haber geldi. Kısa süre önce yaşadıkları kısa süreli ayrılıkla adlarından söz ettiren ünlü çift aralarındaki buzları eriterek ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.

Sosyal Medyada Takipten Çıkmışlardı

Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından Dorukhan Toköz ile çekildiği romantik bir karesini paylaşarak sürpriz birlikteliğini hayranlarına duyuran Helin Kandemir kısa sürede magazin kulislerinin odağına yerleşmişti. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmemiş ikilinin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması "yollarını ayırdılar" iddialarını beraberinde getirmişti. Yaklaşık bir ay süren bu ayrılık dönemi hayranlarını üşütse de beklenen barışma haberi gecikmedi.

Çiçekli Paylaşım İddiaları Doğruladı

Geçtiğimiz hafta aralarındaki buzları erittikleri ve aşklarına bir şans daha verdikleri konuşulan ünlü ikili sosyal medyadaki hamleleriyle bu iddiaları resmen doğruladı. Birbirlerinin paylaşımlarına yaptıkları dikkat çekici yorumlarla yeniden bir araya geldiklerini gözler önüne seren çift sosyal medyanın radarından kaçamadı.

Özellikle Helin Kandemir'in kendisine gönderilen romantik çiçeklerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşması ikilinin arasının yeniden limoni olmaktan çıktığını ve aşklarının tam gaz devam ettiğini kanıtladı. Magazin dünyasının en yakıştırılan genç çiftleri arasında yer alan Kandemir ve Toköz'ün barışması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Benzer Haberler
Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda! Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda!
Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi! Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi!
Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde! Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde!
Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam
Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: "Tarık'ın Büyük Dönüşümünü İzleyeceğiz!"
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!