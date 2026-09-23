Asena Keskinci’nin Gala Kombini Olay Oldu!

Asena Keskinci başrolünde yer aldığı “Üç Harfliler: Mühür” filminin galasında tercih ettiği kıyafetle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Oyuncunun oldukça iddialı bulunan gala kombini sosyal medyada da farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

Keskinci’nin derin dekolteli kıyafeti bazı kişiler tarafından beğenilirken bazıları ise seçimini eleştirdi. Gelen yorumlar üzerine oyuncu da sessiz kalmadı ve kıyafetin arkasındaki ismi açıkladı.

“Annem Tasarladı”

Gala sırasında kıyafetinin fazla iddialı olduğu yönündeki bir yoruma cevap veren Asena Keskinci tasarımın annesine ait olduğunu söyledi. Oyuncu annesinin hazırladığı kıyafetleri genellikle severek tercih ettiğini de anlattı.

Yani gecede dikkat çeken kombinin arkasında aslında Keskinci’nin annesi vardı. Oyuncunun bu açıklaması kıyafet üzerinden yapılan yorumlara da kendi açısından net bir cevap olmuş oldu.

Film İçin Geri Sayım Başladı

Asena Keskinci’nin başrolünde yer aldığı “Üç Harfliler: Mühür” için de artık geri sayım başladı. Korku türündeki film için planlanan vizyon tarihi 25 Eylül 2026.

Filmde Keskinci’nin yanı sıra Hicran Çalı ve Oğuzhan Mengübeti de rol alıyor. Gala gecesi de filmin vizyonu öncesinde oyuncuların bir araya geldiği önemli etkinliklerden biri oldu.

Çimen Rolünü Devr alacak

Keskinci’nin önümüzdeki dönemde ekranlarda da sık sık karşımıza çıkması bekleniyor. Oyuncu “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yeni sezonunda Çimen karakterini canlandıracak.

Daha önce Selin Türkmen’in oynadığı karakteri devralacak olan Keskinci yeni ekibine alışma sürecinden de olumlu sözlerle bahsetti. Set ortamını bir aile gibi gördüğünü söyleyen oyuncu böylece hem sinema hem televizyon tarafında yoğun bir döneme girmiş olacak.