Hande Erçel'den Derin ve Çarpıcı Paylaşım: "Hayallerinizden Korkuyorlar!"

Milano'daki sözleriyle dikkat çeken Hande Erçel hayal kurmak üzerine yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun John Lennon atfı sosyal medyayı salladı.

Hande Erçel'den Derin ve Çarpıcı Paylaşım:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2026 16:22

Uluslararası projeleri, moda haftalarında estirdiği fırtınalar ve sosyal medyadaki her adımıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel son dönemde yaptığı felsefi paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Milano'da katıldığı prestijli bir moda davetinde sarf ettiği "Hayal edin. Yeterince hayal ederseniz gerçek oluyor" sözleriyle uzun süre konuşulan ünlü yıldız bu kez hayal kurmanın toplumsal algısı üzerine ezber bozan bir açıklamaya imza attı.

Hayallerinden Korkuluyor!

Sosyal medya hesabından hayal kurmanın gücü üzerine düşündürücü satırlar paylaşan Hande Erçel takipçilerini adeta felsefi bir yolculuğa çıkardı. Oyuncu o derinlikli paylaşımında şu vurucu ifadelere yer verdi:

"Hayal kurman kınanıyor hayallerinden korkuluyor. Sağlıksız deniliyor. Boş yere korkmadılar John Lennon'ın Imagine'ından..."

Erçel'in müzik tarihinin en ikonik şarkılarından biri olan John Lennon'ın Imagine eserine yaptığı bu anlamlı atıf kısa süre içinde sosyal medyayı salladı. Hayal kurmanın küçümsendiği bir düzen eleştirisi olarak yorumlanan bu sözler hayranları tarafından rekor sayıda paylaşıldı.

Felsefi Rüzgar Dinmiyor!

Milano Moda Haftası'nda dile getirdiği o gerçekleşen hayaller felsefesini bir adım öteye taşıyan Hande Erçel kendi sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyeceğini bu çıkışıyla bir kez daha kanıtladı.

Başarılı kariyerinin yanı sıra olaylara farklı bakış açısıyla da fark yaratan güzel oyuncunun bu derin paylaşımı magazin kulislerinde günün en çok konuşulan başlığı olmaya devam ediyor. Bakalım Hande Erçel'in bu Imagine göndermesi sosyal medyada yeni bir felsefi akım başlatacak mı?

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