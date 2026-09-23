Kadir İnanır’ın Yeğenlerinden Bomba Miras Açıklaması!

Kadir İnanır’ın vefatının ardından başlayan vasiyet süreci devam ederken bu kez yeğenleri Hüseyin Önder ve Cevahir Önder konuştu. İki kardeş son günlerde merak edilen miras meselesiyle ilgili oldukça net açıklamalarda bulundu.

İnanır’ın vasiyetnamesinin okunacağı duruşma bazı mirasçılara gerekli tebligatların ulaştırılamaması nedeniyle 17 Aralık’a ertelenmişti. Duruşmaya katılan yeğenlerin neden orada olduğu da merak konusu olmuştu.

“Miras Konusu Bizi Hiç İlgilendirmiyor”

Cevahir Önder, kendileri açısından ortada bir miras beklentisi olmadığını açık açık söyledi. Dayıları Kadir İnanır’ı öncelikle ailelerinin önemli bir büyüğü olarak gördüklerini belirten Önder “Miras konusu bizi hiç ilgilendirmiyor” diyerek konuya noktayı koydu.

Mahkemeye gitmelerinin de mirasla ilgili bir beklentiden kaynaklanmadığını anlattı. Kendilerine resmi tebligat geldiği için duruşmada bulunmak zorunda olduklarını söyledi.

“Aklımızın Ucundan Bile Geçmedi”

Cevahir Önder kardeşi Hüseyin Önder ile yıllar boyunca Kadir İnanır’ın ardından kendilerine ne kalacağını düşünmediklerini de anlattı. Bu konuda “Aklımızın ucundan bile geçmedi” ifadelerini kullandı.

İki kardeşin dayılarıyla ilişkilerinin zaman zaman iletişim kopuklukları yaşansa da genel olarak iyi olduğunu söyledi. Kadir İnanır’ın kaybının kendilerini derinden üzdüğünü de dile getirdi.

Vasiyet İçin Gözler 17 Aralık’ta

Hüseyin Önder ise birden fazla vasiyetname hazırlanması konusunda yorum yapmamayı tercih etti. Belgelerin içeriği görülmeden bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını belirtti.

Kadir İnanır’ın 2015’te bir 2022’de ise iki vasiyetname hazırladığı biliniyor. Bu belgelerin birbirini değiştirip değiştirmediği yeni hükümler içerip içermediği ise vasiyetnameler mahkemede okunduğunda belli olacak.

Bazı mirasçılara tebligat ulaşmadığı için ertelenen duruşmada gözler şimdi 17 Aralık’a çevrilmiş durumda.