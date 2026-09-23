Tolga Akış İçin Kritik Rapor! Kan İdrar ve Saçta Çıkmadı

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerin sonucuna göre Akış’tan alınan kan idrar ve saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Kan İdrar Ve Saç Örnekleri İncelendi

Soruşturma kapsamında Tolga Akış’tan farklı zamanlarda kan idrar ve saç örnekleri alındı. Bu örnekler Adli Tıp Kurumu tarafından detaylı şekilde incelendi. Yapılan testlerin sonucunda ise üç örnekte de uyuşturucu madde tespit edilmedi.

Yani kısacası Akış’ın uyuşturucu testi negatif çıktı. Soruşturma açısından bu sonuç hakkında yöneltilen “uyuşturucu madde kullanma” iddiasıyla ilgili önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

28 Ağustos’ta Tutuklanmıştı

Tolga Akış hakkında bir süredir birden fazla suçlama kapsamında soruşturma yürütülüyor. Akış’a “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltiliyor.

Akış 28 Ağustos’ta “müstehcenlik” suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma devam ederken Adli Tıp Kurumu’ndan gelen test sonucu da dosyaya eklenmiş oldu.

Özellikle kan idrar ve saç örneklerinin tamamında uyuşturucu maddesine rastlanmaması soruşturmanın bundan sonraki süreci açısından dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Ancak bu test sonucu yalnızca uyuşturucu kullanımıyla ilgili incelemenin sonucunu gösteriyor diğer suçlamalarla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.

Şimdilik dosyanın diğer başlıklarıyla ilgili nasıl bir gelişme yaşanacağı merak konusu. Yetkililerin soruşturmayla ilgili yeni açıklamalar yapması bekleniyor.