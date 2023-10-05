Ünlü Oyuncu Hande Ataizi'nin Estetiksiz görüntüsü şaşkınlık yarattı

Hande Ataizi, son olarak "Camdaki Kız" dizisindeki Cana karakteriyle ekranlarda yer aldı. Şu sıralar ise Farah Zeynep Abdullah'ın ana karakteri olduğu "Bihter" filmiyle gündemin zirvesinde. Filmde Hande Ataizi'nin doğal ve estetiksiz görüntüsü, hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.

Estetiksiz Haliyle Gündemde

Hande Ataizi, fit fiziği ve gençlik enerjisiyle daima adından söz ettiriyor. Ancak oyuncunun doğal halini görenler, bu değişime inanmakta zorlandı. Özellikle sosyal medyada bu görüntüler, büyük bir ilgiyle karşılandı.

Başarılı Kariyeri ve Projeleri

Hande Ataizi, "Ruhsar" dizisinde Cem Davran'la başarılı bir ikili oluşturduktan sonra kariyerinde büyük bir yükselişe geçti. Özellikle "Camdaki Kız" dizisindeki performansıyla izleyenlerin kalbini kazandı.

Yılların Değişimi

Yıllar içerisindeki değişimi, hayranlarını şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarına "Bu nasıl değişim?", "Tanıyamadım" gibi yorumlar yapıldı.

Ataizi'nin Kariyer Yolculuğu

Hande Ataizi, 2 Eylül 1973'te Bursa'da dünyaya geldi. Babası mimar Mehmet Ali ve annesi psikoloji profesörü Nermin Çelen. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

1996'da "Mum Kokulu Kadınlar" filmiyle tanındı ve bu filmdeki performansıyla Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. 1998'de yayımlanan "Ruhsar" dizisiyle tüm Türkiye'de tanındı.