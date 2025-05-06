Ünlü Oyuncu Feyza Civelek Hakkında Şok Tehdit İddiası

Feyza Civelek, Mert Wang’a gönderdiği tehdit mesajıyla gündeme geldi. Wang şikayetçi oldu, olay yargıya taşındı.

Ünlü Oyuncu Feyza Civelek Hakkında Şok Tehdit İddiası
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-05-2025 14:53

Oyuncu Feyza Civelek, eski sevgilisi Alican Kurt’un sosyal medya paylaşımına gelen bir yorum üzerine öfkelendi. Civelek, Kurt’un arkadaşı Mert Wang'i ağır ifadelerle tehdit etti. Mesaj sonrası Wang soluğu adliyede aldı ve Civelek hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Köprüde Sallandırırım" Tehdidi

Olay, Alican Kurt’un sosyal medya hesabında ilişkisine dair yaptığı paylaşımla başladı. Paylaşımın ardından Mert Wang’ın “Saçmalama lan” şeklindeki yorumu, Feyza Civelek’i çileden çıkardı. Ünlü oyuncu, Wang’a sert ifadelerle karşılık verdi. İddiaya göre, Civelek mesajında şunları yazdı:

“Hayatında beni görmedin, beni ne hakla yorumluyorsun? Türkiye’nin en çok tanınan oyuncularından biriyim. Komiksin. Numaranı aldım, boyunun ölçüsünü alacağım. Bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım!”

Ayrıca mesajında hakaret içerikli ifadeler de yer aldı.

Mert Wang Savcılığa Başvurdu

Mert Wang, mesajların ardından İstanbul Adliyesi’ne giderek Feyza Civelek’ten şikayetçi oldu. Sabah’tan Armağan Yılmaz’ın haberine göre Wang, dilekçesinde oyuncunun kendisine ağır hakaretler ettiğini ve tehdit ettiğini belirtti. Civelek’in bu mesajlarla onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini ifade eden Wang, tehdit suçunun da işlendiğini savundu.

Feyza Civelek: "Tanımıyorum"

Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Feyza Civelek, savcılığa verdiği ifadede iddiaları reddetti. Mert Wang’ı tanımadığını, ismini ilk kez duyduğunu belirten oyuncu, mesajların kendisine ait olmadığını ve hiçbir tehditte bulunmadığını söyledi.

Benzer Haberler
Ünlü Rapçi Lvbel C5 Tutuklandı: Şarkı Sözleri Başını Yaktı Ünlü Rapçi Lvbel C5 Tutuklandı: Şarkı Sözleri Başını Yaktı
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Oğulları Mylan İlk Kez Görüldü Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Oğulları Mylan İlk Kez Görüldü
Dilan Çiçek Deniz'in Bahar Tarzı Sosyal Medyada Göz Kamaştırdı Dilan Çiçek Deniz'in Bahar Tarzı Sosyal Medyada Göz Kamaştırdı
Hülya Avşar’dan Tatlıses’in “Yuva Yıkar” Sözlerine Olay Yanıt! Hülya Avşar’dan Tatlıses’in “Yuva Yıkar” Sözlerine Olay Yanıt!
Teoman'dan Net Evlilik Cevabı: “Hayatta Yapmam, Belalı Oluyor!” Teoman'dan Net Evlilik Cevabı: “Hayatta Yapmam, Belalı Oluyor!”
Bengü'den 'Kızılcık Şerbeti' Paylaşımı: Eski Eşe Taş mı Attı? Bengü'den 'Kızılcık Şerbeti' Paylaşımı: Eski Eşe Taş mı Attı?
ÇOK OKUNANLAR
Lucas Torreira Yeni Aşkıyla Nişantaşı’nda Görüntülendi
  • 01-05-2025 13:30

Lucas Torreira Yeni Aşkıyla Nişantaşı’nda Görüntülendi

Siyah Kalp’e yeni karakter: Peri geliyor, final öncesi tansiyon yükseliyor!
  • 05-05-2025 14:03

Siyah Kalp’e yeni karakter: Peri geliyor, final öncesi tansiyon yükseliyor!

Bengü'den 'Kızılcık Şerbeti' Paylaşımı: Eski Eşe Taş mı Attı?
  • 06-05-2025 09:13

Bengü'den 'Kızılcık Şerbeti' Paylaşımı: Eski Eşe Taş mı Attı?

Ferhat Göçer Hastalığını Açıkladı: “Sınırdayım...
  • 01-05-2025 14:01

Ferhat Göçer Hastalığını Açıkladı: “Sınırdayım..."

Hadise Bikinili Pozlarıyla Sezona Damga Vurdu!
  • 03-05-2025 10:31

Hadise Bikinili Pozlarıyla Sezona Damga Vurdu!