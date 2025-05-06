Ünlü Oyuncu Feyza Civelek Hakkında Şok Tehdit İddiası

Oyuncu Feyza Civelek, eski sevgilisi Alican Kurt’un sosyal medya paylaşımına gelen bir yorum üzerine öfkelendi. Civelek, Kurt’un arkadaşı Mert Wang'i ağır ifadelerle tehdit etti. Mesaj sonrası Wang soluğu adliyede aldı ve Civelek hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Köprüde Sallandırırım" Tehdidi

Olay, Alican Kurt’un sosyal medya hesabında ilişkisine dair yaptığı paylaşımla başladı. Paylaşımın ardından Mert Wang’ın “Saçmalama lan” şeklindeki yorumu, Feyza Civelek’i çileden çıkardı. Ünlü oyuncu, Wang’a sert ifadelerle karşılık verdi. İddiaya göre, Civelek mesajında şunları yazdı:

“Hayatında beni görmedin, beni ne hakla yorumluyorsun? Türkiye’nin en çok tanınan oyuncularından biriyim. Komiksin. Numaranı aldım, boyunun ölçüsünü alacağım. Bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım!”

Ayrıca mesajında hakaret içerikli ifadeler de yer aldı.

Mert Wang Savcılığa Başvurdu

Mert Wang, mesajların ardından İstanbul Adliyesi’ne giderek Feyza Civelek’ten şikayetçi oldu. Sabah’tan Armağan Yılmaz’ın haberine göre Wang, dilekçesinde oyuncunun kendisine ağır hakaretler ettiğini ve tehdit ettiğini belirtti. Civelek’in bu mesajlarla onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini ifade eden Wang, tehdit suçunun da işlendiğini savundu.

Feyza Civelek: "Tanımıyorum"

Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Feyza Civelek, savcılığa verdiği ifadede iddiaları reddetti. Mert Wang’ı tanımadığını, ismini ilk kez duyduğunu belirten oyuncu, mesajların kendisine ait olmadığını ve hiçbir tehditte bulunmadığını söyledi.