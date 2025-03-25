Ünlü Oyuncu Ceyda Düvenci'den Üzücü Haber: "Annemi Kaybetmekten Korktum"

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, annesi Zümrüt Düvenci'nin ciddi bir sağlık sorunu atlattığını açıkladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Düvenci, ailesiyle ilgili zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

"Şahsi Tarihimin En Zor Zamanlarındayım"

Ceyda Düvenci, annesinin yaşamsal bir tehlike atlattığını belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Sessizliğimi açıklamam gerektiğini düşünüyorum. Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım."

"Annemi şimdilik ölümden döndürdük, şükür. Ama artık 7/24 doktor ve bakım ihtiyacı var."

"Onları yakınıma aldım ve uygun bir yaşam merkezi buldum. Boş anlarımda yanlarındayım."

"Ve hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum, uykusuz günlerden geçiyorum."

"Her anlamda kaygılı ve üzgünüm."

Ceyda Düvenci'ye Destek Mesajları Yağdı

Sevilen oyuncunun paylaşımının ardından takipçileri ve meslektaşlarından destek mesajları geldi. Pek çok isim, Düvenci'ye sabır ve gücün dilediği yorumlarda bulundu.

Ceyda Düvenci, annesinin sağlık durumu hakkında güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğini belirtti.