Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu Nişanlandı: Evlilik Yolunda İlk Adım!

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Şifanur Gül uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Berk Bakioğlu ile düzenlenen sade ve şık bir törenle nişanlandı. Kırmızı Oda, Terzi, Kuş Uçuşu ve Altın Kafes gibi popüler yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu evlilik yolunda ilk adımı atarak mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Amsterdam'da Gelen Sürpriz Teklif Mutlu Sonla Taçlandı

Daha önce Amsterdam tatilinde 28'inci yaş gününde Berk Bakioğlu'ndan sürpriz bir evlilik teklifi alan Şifanur Gül teklife büyük bir mutlulukla "Evet" demişti. Romantik anlarını sosyal medya hesabından "En zor yaşımı tamamladım, bay 27. Sonuna kadar devam edenler, sonu sürprizli. Tüm dileklerim seninle" notuyla paylaşan ünlü çift bu kez nişan törenleriyle magazin gündeminin zirvesine oturdu.

Mutlu Haberi Tek Kareyle Duyurdular

Evlilik hazırlıklarına hız kesmeden devam eden ünlü çift nişan törenlerinden çekilen özel bir kareyi sosyal medya hesaplarından yayımladı. Kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı alan ikilinin neşeli halleri hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Uzun süredir gözlerden uzak ancak örnek bir birliktelik sürdüren Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu'nun düğün tarihi ise şimdiden merak konusu oldu.