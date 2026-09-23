Hayden Panettiere'nin Ölüm Nedeni Belli Oldu: Otopsi Raporu Açıklandı!

Hayden Panettiere'nin geçtiğimiz ay henüz 37'nci yaş gününe günler kala evinde cansız bedeninin bulunması tüm dünyayı ve sanat camiasını yasa boğmuştu. Heroes ve Nashville gibi unutulmaz yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan yıldızın bu ani vedasının ardındaki sır perdesi nihayet tamamlanan otopsi raporuyla aralandı.

Acı Nedin Adı Koyuldu

Greenville İlçe Adli Tıp Ofisi tarafından yürütülen kapsamlı incelemeler sonucunda 16 Ağustos'ta evinde yaşamını yitiren 36 yaşındaki ünlü ismin ölüm nedeni resmiyet kazandı. Uzman bir adli patolog tarafından gerçekleştirilen otopside ölümle bağlantılı herhangi bir darp veya travma izine rastlanmadığı altı çizilerek belirtildi.

Yetkililer güzel oyuncunun birden fazla ilacın toksik etkisi (aşırı doz/etkileşim) nedeniyle hayatını kaybettiğini ve olayın resmi kayıtlara kaza olarak geçtiğini kamuoyuyla paylaştı.

Çocuk Yaşta Başlayan Parlak Ama Buruk Bir Kariyer...

Oyunculuk dünyasına henüz küçücük bir çocukken adım atan Hayden Panettiere kariyeri boyunca sayısız başarılı projede boy gösterdi. 2000 yılında Denzel Washington ile rol aldığı Remember the Titans ve Pixar klasiği A Bug's Life seslendirmesiyle dikkat çeken oyuncu dünya çapındaki asıl dev çıkışını ise Heroes dizisindeki o unutulmaz Claire Bennet karakteriyle yakalamıştı.

Ardından Nashville dizisinde altı sezon boyunca fırtınalar estirip country müzik yıldızı Juliette Barnes'a hayat veren başarılı oyuncu bu performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında iki kez Altın Küre'ye aday gösterilmişti.

Scream 4 ve Scream 6 gibi popüler serilerde de izleyiciyi kendine hayran bırakan Panettiere'in zamansız gidişi arkasında büyük bir burukluk bıraktı. Eski nişanlısı Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko'dan Kaya adında 11 yaşında bir kızı bulunan ünlü yıldız başarılarıyla hatırlanmaya devam edecek...