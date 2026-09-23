Kadir İnanır'ın Vasiyetnamesindeki Büyük Sır: Mirasını Jülide Kural'a Bırakmadı!

Türk sinemasının dev ismi, unutulmaz filmlerin ve efsane karakterlerin kahramanı Kadir İnanır'ın 26 Haziran 2026'da vefatının ardından ardında bıraktığı miras magazin ve hukuk kulislerinin en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor. Yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu öne sürülen servetiyle ilgili her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkarken Sabah yazarı Mevlüt Tezel'in köşe yazısına taşıdığı vasiyetname detayları herkesi şaşırttı. İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı yönündeki yaygın inancın aksine hazırlanan belgede çok daha stratejik ve derin planların yer aldığı anlaşıldı.

2022 Yılında Hazırlanan Detaylı Vasiyetname

Hayatı boyunca sinemadaki duruşu, toplumsal olaylara duyarlılığı ve tavizsiz kişiliğiyle tanınan usta sanatçının vefatından yıllar önce geleceği planladığı ortaya çıktı. İddiaya göre Kadir İnanır 2022 yılında noter huzuruna giderek ayrıntılı bir vasiyetname kaleme aldı. Sağlığının yerinde olduğuna dair o gün tarihli resmi doktor raporu da alan sanatçının belgedeki imzaları iki şahidin huzurunda attığı belirtildi.

Vasiyetnamesini "Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır" sözleriyle bitiren İnanır'ın bu hamlesi ileride olası aile kavgalarını ve miras anlaşmazlıklarını henüz hayattayken önleme isteği olarak yorumlandı.

Jülide Kural'a Servet Değil Yönetim Yetkisi Verildi

Mirasın kime kalacağı merak konusu olurken en büyük sürpriz Jülide Kural detayıyla geldi. Yıllardır hayatını Kadir İnanır'la paylaşan ve resmi nikahı bulunmayan Jülide Kural'a servetin doğrudan bırakılmadığı ortaya çıktı. Mevlüt Tezel'in aktardığı bilgilere göre İnanır yaklaşık 1 milyar TL'lik devasa servetin mülkiyetini değil yönetimini hayat arkadaşına emanet etti.

Vasiyetnameye göre Jülide Kural usta oyuncunun filmlerinden doğan telif haklarını yönetme sanatçının hayatının belgesel yapılmasına karar verme ve adı yaşatılacak bir dernek, vakıf ya da sanat merkezi gibi projeler için gerekli izin haklarını kullanma yetkisine sahip oldu. Yani Kural maddi bir miras payından ziyade Kadir İnanır'ın sanat mirasının ve isminin koruyucusu ve yöneticisi olarak konumlandırıldı.

Kadir İnanır'ın Vasiyetindeki Üç Önemli Vakıf

Vasiyetnamenin en dikkat çekici bölümlerinden biri de Jülide Kural'ın hayatta olmaması ihtimaline karşı alınan tedbirler ve servetin uzun vadeli adresi oldu. İddiaya göre Kadir İnanır bu durumda mal varlığının tamamının İnsan Hakları Derneği Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfı arasında eşit şekilde paylaştırılmasını vasiyet etti.

Geçmişteki siyasi duruşu ve toplumsal meselelerdeki hassasiyetiyle bilinen usta sanatçının insan hakları alanında faaliyet gösteren kurumları ve Nesin Vakfı'nı tercih etmesi hayattayken savunduğu değerleri ölümünden sonra da yaşatma kararlılığı olarak değerlendirildi. Kadir İnanır'ın hem adını hem de kazandığı emeği ince bir planla geleceğe taşıyan bu vasiyetname Türk sinema tarihine adını yazdıran sanatçının titizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.